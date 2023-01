Inflación en México bajará en 2023, asegura López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó en su mañanera de hoy 27 de enero nuevas medidas para combatir la inflación en el país y pronosticó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor bajará este año, luego de que en la primera quincena de enero repuntara a 7.94%.

«Con lo que tenemos es suficiente», afirmó

López Obrador en su conferencia diaria sobre la posibilidad de que su administración aplique nuevas medidas para frenar la inflación.

El gobierno del presidente López Obrador implementó en 2022 un paquete de medidas para contrarestar el alza de precios, como la suspensión de aranceles a la importación.

Sin embargo, aunque la inflación general se había descacelerado desde septiembre, en la primera quincena de enero volvió a incrementar.López Obrador aseguró que «son otros factores» los que llevaron a que la inflación aumentara, pero garantizó que este año disminuirá, aunque no quiso hacer un pronóstico de cuánto para no equivocarse respecto a la cifra.»Nuestro pronóstico es que va a bajar la inflación, y estamos haciendo todo para lograrlo», afirmó y dijo que ya se alcanzó la meta de estabilizar los precios de la canasta básica de 24 productos.»Eso hay que agradecerlo a industriales que nos están ayudando, a cadenas comerciales, se llegó a un acuerdo con ellos de ofrecer esta canasta básica de cuatro productos en mil 39 pesos y ya hasta abajo de los mil 39 pesos y vamos a seguir viendo resultados”, señaló.López Obrador reconoció que la inflación en alimentos en México es mayor que en Estados Unidos, sin embargo insistió en que ésta bajará y mencionó que en energéticos es menor debido a que están interviniendo de manera directa. «Tenemos más posibilidad de control de precios de combustibles que no han aumentado».Reiteró que en el país se tienen finanzas públicas sanas y México y hay «un buen manejo del presupuesto», por lo que su gobierno no ha recurrido a la deuda.Por: Excélsior