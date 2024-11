INE usa creatividad para reducir costos en elección judicial; boletas irían sin ‘papel de seguridad’

En medio de la renuncia de la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, ese instituto ya está pensando con creatividad cómo abaratar elecciones y sacarla en unos cuantos meses, ante la alta probabilidad de que les nieguen la prórroga de 90 días para los comicios y un recorte de miles de millones de pesos para la organización de la elección judicial.

En conferencia de prensa, la consejera presidenta Guadalupe Taddei confirmó que Claudia Suárez, actual encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva presentó su renuncia el pasado miércoles.

En adición, a pregunta reiterada de los reporteros, Taddei Zavala apuntó que se está revisando en las áreas y usando la “creatividad” en cada una de ellas, para replantear, por ejemplo, las boletas, si se pueden imprimir en papel que no sea de seguridad para bajar costos.

Negó que haya dicho al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que el INE puede realizar las elecciones para el 1 de junio, pues dijo, se le comentó que ese escenario era “complicado” para el INE.

Sobre los recursos solicitados aclaró que “el presupuesto no es caprichoso, ni un presupuesto que se basa en la nada”, dijo la consejera, al explicar que es a partir de la experiencia técnica del instituto que se estableció el costo de 13 mil millones para la elección del Poder Judicial.

Afirmó que no hay Plan “A”, “B” o “C”, pero si escenarios en los que no se descartan centros de votación en lugar de casillas, si es que el presupuesto no permite la instalación de 172 mil casillas.

En tanto, durante la sesión de este jueves, el Consejo General del INE aprobó el Plan Integral de Calendario del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025; el Programa de Trabajo de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario; la fecha de instalación de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral para el Proceso; por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral y el Marco Geográfico Electoral que se utilizará en el proceso electoral extraordinario 2024-2025.

Por: Excélsior