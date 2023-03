INE ordena eliminar de ‘mañanera’ llamado de López Obrador a no votar por oposición

El Comité de Quejas y Denuncias del INE consideró procedente eliminar de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 27 de marzo la parte donde llama a no votar por el grupo de conservadores, luego que los estados de Coahuila y Estado de México están en pleno proceso electoral y este llamado viola la ley electoral.

El consejero Ciro Murayama explicó que la conferencia matutina se realiza con recursos públicos y el presidente tiene la obligación y el deber de neutralidad a fin de que no sean parte de la disputa política, no traten de inclinar la balanza en favor de un partido político, y no le corresponde ser jugador en la contienda, pues él ya no es candidato.

La consejera Adriana Favela coincidió con Murayama Rendón y explicó que se está garantizando la equidad en las contiendas y la neutralidad en las expresiones de los servidores públicos, se podría poner en riesgo los procesos electorales en Coahuila y Estado de México en donde inician las campañas electorales el 2 y 3 de abril.

Se decidió que no se puede otorgar la medida cautelar que solicitaba ordenar al presidente abstenerse de esos dichos debido a que son actos inciertos de realización futura.

Por: Excélsior