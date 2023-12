INE: Funcionarios de Unidad Informática presentan su renuncia a 6 meses de elecciones 2024

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó recientemente un acuerdo para que la consejera presidenta electoral, Guadalupe Taddei, pueda presentar sus propuestas para ocupar los puestos de Secretaría Ejecutiva, direcciones ejecutivas y unidades técnicas que actualmente operan al mando de encargados de despacho, las cuales serán votadas el 21 de diciembre.

Pero en medio de esto, al menos tres funcionarios encargados de la operación tecnológica del INE presentaron su renuncia. Jorge Humberto Torres Antuñano, quien es coordinador general de la Unidad de Servicios de Informática en el INE, anunció su renuncia la semana pasada, pero este lunes entregó su carta en la que asegura que se trata de “motivos personales”.

Además, de acuerdo con el periódico Reforma, tras anunciar su salida, algunos de los consejeros del instituto intentaron convencerlo de no renunciar, pues de 17 posiciones de primer nivel, 10 son encargados de despacho.

Torres dejará su puesto, el cual ocupaba desde el 2014, hasta el 31 de diciembre de este año.

“Amablemente solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se me paguen los conceptos que conforme a derecho me corresponden o sus partes proporcionales, de manera enunciativa: aguinaldo, vacaciones no disfrutadas, prima vacacional, la compensación por término de la relación temporal”, menciona en su carta de renuncia dirigida a Taddei.

Fue en 1999 cuando Torres Antuñano ingresó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) como subdirector de Comunicaciones en la Unidad Técnica de Servicios de Informática.

En 2001 se convirtió en director de Operaciones de la misma Unidad y ha sido Coordinador Técnico de los Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de 2006, 2009 y 2012. Y en 2013 fue designado Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Servicios de Informática.

Por: La Silla Rota