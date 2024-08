INE aprueba mayoría calificada a Morena y aliados en San Lázaro

Tras un debate de cinco horas y media, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó con 8 votos a favor y 3 en contra, el acuerdo de asignación de diputaciones plurinominales, el cual le otorga la mayoría calificada a Morena y sus aliados.

El Consejo General rechazó la propuesta de la consejera Claudia Zavala Pérez, quien proponía establecer un nuevo criterio para evitar la sobrerrepresentación, toda vez que el actual sistema no refleja la verdadera pluralidad política.

“La asignación de curules que este proyecto de acuerdo nos propone no refleja de manera objetiva la pluralidad política que la ciudadanía expresó en las urnas el pasado 2 de junio. Para mí esto no es novedad, ya lo había visto anteriormente y hoy es más palpable”.

Al fijar su postura sobre el planteamiento hecho por Zavala Pérez; la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, subrayó que no puede permitir que la institución incumpla con su función de estado.

“Es inaceptable colocar al INE en una falsa disyuntiva. La Constitución es contundente y precisa, no hay dilema, las reglas constitucionales son muy claras. Pedirle al INE hoy que aplique esta fórmula de otra manera es impensable. Este Consejo General no puede apartarse de la Constitución. Rechazo tajantemente los intentos de colocar al INE en el incumplimiento de su función de Estado”. A5312.

La consejera Norma Irene de la Cruz secundó a Taddei Zavala al señalar que el INE carece de facultades para cambiar las reglas y asignar curules y escaños a modo.

“Debemos dejar claro que quienes formamos parte de este Consejo General, no somos un cuarto poder, no tenemos facultad para distribuir curules y escaños con interpretaciones a modo, pretender que 11 personas integrantes de una autoridad administrativa electoral podemos cambiar las reglas de sobrerrepresentación dadas por el pacto federal, implicaría investirnos de una soberanía que no detentamos”.

El consejero Jaime Rivera Velázquez se pronunció a favor de explorar otras formas de interpretar y aplicar las disposiciones constitucionales para evitar que las fuerzas partidistas eludan los límites.

Durante el debate, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena, amagó con iniciar un juicio político contra los consejeros por el sólo hecho de haber cambiado de opinión, amagó que no fue compartido por Gerardo Fernández Noroña, representante del Partido del Trabajo.“Qué va a decir al respecto consejero Faz, qué se dobló, por qué cambió de opinión, eso se llama incongruencia y yo me pregunto y habremos de analizar si esa actitud no actualiza juicio. Es una rudeza innecesaria de mi compañero Sergio Gutiérrez, lo podemos acusar de incongruencia, pero no vamos a proceder contra ninguno, ni vamos a demoler al INE tampoco”.De esta forma, Morena contará con 236 curules, el Verde Ecologista, 77; el PAN, 72; Partido del Trabajo, 51; PRI, 35; Movimiento Ciudadano, 27, y el PRD una diputación de mayoría relativa.