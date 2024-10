INE aplaza aprobación de presupuesto para elección judicial; perfila más de 13 mil mdp

La Comisión Temporal del Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el anteproyecto de presupuesto para el 2025, el cual contempla recursos por más de 27 mil millones de pesos.

Sin embargo, las consejeras y consejeros aplazaron la aprobación del presupuesto precautario para la elección judicial, cuyo costo se estima en 13 mil 200 millones de pesos, es decir, un 46 por ciento más cara que la elección federal de este año en la que se erogaron 8 mil 800 millones de pesos.

Durante la sesión, el representante de Morena, Jaime Castañeda, dio a conocer que ya les habían dado a conocer el documento con el monto aproximado de los recursos que se van a necesitar para la elección de juzgadores federales.

“Pues en espera de que, como se mostró en la reunión de trabajo, el asunto de presupuesto precautorio del Poder Judicial, ya se mostró en un monto aproximado, y se dijo, déjenos ser muy responsables, no es definitivo. Yo no lo voy a decir, pero ya no lo circularon, aproximado de 13 mil millones y hay un desglose”.

Oswaldo Peralta, titular del Órgano Interno de Control, expresó que, el gran ausente en la sesión fue el presupuesto de la reforma judicial, principalmente porque los tiempos se agotan.

“Sin embargo, si creo que el gran ausente es el presupuesto de la reforma judicial y según el calendario en esta última semana de este mes de este mes de octubre, sería la aprobación en su caso del Consejo General, pero no tenemos las cifras, no tenemos la presentación respecto del presupuesto para el tema judicial y creo que es importante que se pueda incluir”.

La consejera Norma de la Cruz insistió en la necesidad de abordar los números de los comicios del 2025, aunque el presidente de la Comisión de Presupuesto, Uuc-Kib Espadas, dijo que será en otra sesión cuando se aborde el tema, debido a que los partidos políticos no pueden participar en el proceso electoral judicial.

“Si consejera, en su caso la presentación se hará en otra sesión de la Comisión, sin la participación de los partidos políticos como es disposición específica para la realización del proceso de elección judicial que está en proceso. Señor representante, lamento tener que decírselo, pero la participación de los partidos políticos está vedada del proceso de elección judicial”.

De los 27 mil 270 millones de pesos que prevé solicitar el INE para 2025, 13 mil 255 millones serán para el presupuesto base y 7 mil 353 millones para los partidos políticos, de los cuales 2 mil 486 millones de pesos corresponderán a Morena.

