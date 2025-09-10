Impuestos a refrescos y cigarros irán a fondo de salud: Sheinbaum

Los recursos que se obtengan del aumento de impuestos a las bebidas azucaradas y los cigarros irán a un fondo de salud para atender enfermedades producidas por esos productos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el paquete económico para 2026 presentado al Congreso se estableció que se incrementarán los impuestos a bebidas azucaradas y cigarros, además de los videojuegos, sin embargo, la presidenta aseguró que no se trata de una medida recaudatoria.

“Todos los fondos que se recauden van directamente a un fondo de salud, tiene que ver con lo que hemos estado hablando aquí del daño que provocan las bebidas azucaradas. Es una decisión no recaudatoria, sino que tiene que ver con la salud de las y los mexicanos”, expuso la titular del Ejecutivo durante la conferencia mañanera de este martes 9 de septiembre.

Adelantó que el jueves el gabinete de salud detallará en qué se emplearán los recursos recaudados con el aumento a la tasa impositiva a bebidas azucaradas y cigarros.

Dijo que en una encuesta levantada por una empresa privada a petición del gobierno federal, el 88 por ciento de las personas entrevistadas reconocían que las bebidas azucaradas son dañinas, sin embargo, el 50 por ciento las consume con frecuencia.

Por: Excélsior