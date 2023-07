Ildefonso Guajardo se baja de la contienda presidencial del frente opositor

El diputado federal priista y exsecretario de Economía del país, Ildefonso Guajardo, anunció que ya no buscará la candidatura presidencial en 2024, pues los apoyos que recibió no son suficientes para tener una aspiración competitiva y anunció que será el encargado del Frente Amplio por México para denunciar ante el mundo la elección de Estado que se prepara en México.

Con el realismo que me caracteriza, reconozco que estos cinco meses no fueron suficientes para lograr un posicionamiento que me permita en este momento aspirar a competir.“Hoy he resuelto declinar por mi aspiración personal, pero me sumo al anhelo de millones de mexicanos que desean un país más justo, de libertades y oportunidades.

«En este sentido reconozco a mis colegas que se han mantenido en la contienda y les deseo el mayor de los éxitos. Sin duda de entre ellos saldrá la o el Presidente de México”, anunció mediante un video que difundió en redes sociales.

(Estamos) conscientes que estaremos enfrentando en el 2024 una elección de Estado que sin recato, hoy se manifiesta desde Palacio Nacional. Debemos actuar de inmediato para que el mundo volteé sus ojos hacia México.

Debemos ha presencia en organismos internacionales y países aliados para explicar qué es el Frente y explicar la lucha que estaremos enfrentando los próximos meses”, afirmó.

Y pidió a quienes lo han apoyado que “a partir del 12 de julio se registren en la plataforma del Frente y puedan ser parte de este gran proyecto de nación”.

Por: Excélsior