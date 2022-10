José Antonio Molina Farro

“Nada fatiga tanto como el aspecto de un perpetuo vencedor”

Nietzsche

La lucha sucesoria está incontenible. Claudia, Marcelo, Adán Augusto, Monreal. Tejen sus redes en todo el país. En la comarca local hay actores políticos con una evidente línea, que hacen proselitismo desde su privilegiada posición. Aspiran a puestos de elección popular. Las formas los tienen sin cuidado. Algunos apuntan al sol para llegar a la luna. Pervierten una aspiración legítima con un proselitismo muchas veces ilegal e inmoral. Con elocuencia loresca reiteran lemas grandilocuentes, no causas. La ambición por el poder les embriaga más que el alcohol. Estos aspirantes se ahogan en expectativas que sus jefes les han construido. Los infecta el síndrome de hybris. Hay obstinación, arrogancia y soberbia. Megalómanos irredentos, al amparo de una sociedad mayoritaria, mediáticamente manipulable y sumisa.

Hay un pasaje de Heródoto: “Puedes observar cómo la divinidad fulmina con sus rayos a los seres que sobresalen demasiado, sin permitir que se jacten de su condición… puedes observar también cómo siempre lanza sus dardos desde el cielo contra los… árboles más altos, pues la divinidad tiende a abatir todo lo que descuella en demasía”. Por eso se decía que los emperadores romanos tenían a un lacayo permanentemente al lado, recordándoles que eran simplemente hombres”. El proverbio es muy antiguo, “Aquél a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco”. La hybris como desmesura de la soberbia irracional. Caramba, cuánta falta hace la humildad sin fingimiento, aquélla entendida no como sumisión o dejadez, simplemente la que reconoce en el otro su fragilidad y grandeza y por supuesto, fortalezas y debilidades propias.

El azar. Jesús Reyes Heroles: “En política la forma frecuentemente es fondo”. En su sabiduría el ideólogo incluyó premeditadamente el adverbio de tiempo. Los símbolos, los gestos, los tiempos, las imágenes y no sólo las palabras son muy elocuentes. Se adjetiva a los aspirantes a la grande y a la chica. “Carece de discurso y carisma”, “es el preferido (a) del presidente”, “no tiene baño de pueblo”, “los alcaldes están entregados”, “el güero va a negociar”, “el mensaje es claro”, “hay un caballo negro”, “poderes fácticos determinantes”, “es soberbio(a), le falta humildad”, “lo(a) persigue su pasado”, “un presidente enfermo puede cambiar la ecuación”, “quien sea, Chiapas y México son de Morena”, y un largo etcétera. Nadie es descartable, lo dice nuestra historia. La política no es más que tiempo y sitio: es circunstancia, lo que hoy es, mañana no. Todavía falta. Hay despeñaderos impredecibles, circunstancias inesperadas. Cuántos ejemplos. Lo dijo Ruiz Cortines: “En política no hay sorpresas, hay sorprendidos”.

Carlos Morales Vázquez. Frente a dos precandidatos visibles, mención aparte merece el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, sin duda una “rara avis in terris”. Sobre él, abundan los adjetivos de tirios y troyanos, “hizo posible lo que parecía imposible”, “eficiente y con baño de pueblo, benévolo y humano”. Bien empapado de los problemas de su municipio, responde con agilidad a circunstancias inesperadas. En lo personal no me sorprende, lo conozco desde hace décadas. Es un apasionado de la información precisa y sin matices y no se ilusiona fácilmente por expectativas que están en boca de muchos. Eso sí, conoce sus fortalezas, al igual que la de otros punteros. No se ilusiona, pero tampoco se descarta. Sin quererlo es un precandidato natural al gobierno del estado.

Abraza la ética de las reglas con eficacia política y conciencia moral. Su carta de presentación es su trabajo, experiencia y buena fama pública. Es llamativo y sintomático como el Colectivo menos Puentes más Ciudad”, que ganó el tercer lugar en el concurso Mejores Calles para México, en carta dirigida al gobernador, respecto de su inconformidad por obras recientes y proyectadas por la Secretaría de Obras Públicas estatal, se refiere a los trabajos de la presidencia municipal: “Reconocemos las buenas obras y el trabajo sin precedente comparado con administraciones anteriores recientes. Aplaudimos aquéllas que recuperan espacios públicos y cuidan nuestro Río Sabinal”.

