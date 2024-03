» Hubo abuso de autoridad en caso Ayotzinapa»: AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, anunció esta mañana en su conferencia de prensa que no habrá impunidad en el caso de la muerte de un estudiante de Ayotzinapa en Chilpancingo y aseguró que hubo un “abuso de autoridad”.

“No vamos a permitir impunidad, se va a castigar a los responsables. No se va a fabricar nada para proteger responsables, no permitimos la impunidad, me dolió mucho, vamos a actuar”, mencionó.

López Obrador declaró lo que han revelado los resultados de peritaje:

“No quiero adelantar, pero no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver, todos los peritajes ya se hicieron, y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General, no vamos a permitir que se quiera proteger a los responsables”.

De acuerdo con la Agencia Quadratín, los policías que participaron están detenidos en Guerrero, pero están a disposición de la Fiscalía General de la República. Este caso es totalmente diferente a la de los 43 normalistas desaparecidos.

Por: MVS