Hoy en el Congreso:De la Cofece a los datos biométricos

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Conoce en la semana el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad de 85 votos la propuesta de nombrar a la Comisionada Andrea Marván Saltiel como presidenta del Órgano de Gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica, por un periodo de cuatro años.

Lo anterior, a efecto de continuar con la función de regulación de los mercados y la consolidación de la política en materia de competencia económica. Marván Saltiel posee la trayectoria, experiencia y atribuciones necesarias para ocupar el cargo.

Cabe destacar que es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un Master of Laws por la University of Chicago, Estados Unidos y con un posgrado en American English f or Students of Law por la Ya/e University, de los Estados Unidos de América.En el ámbito profesional, actualmente labora como directora ejecutiva de Staff en la Autoridad Investigadora en la Cofece (a partir de 2019).

Asimismo, desempeñó diversos cargos públicos en la citada comisión, como lo son directora general adjunta en la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas (2015 a 2016) y directora de área en la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas {2012 a 2015} y laboró como abogada en el despacho PDA Abogados, 5.C {2009 a 2012).

Ese mismo día tomó protesta para desempeñar su cargo.

Adultos mayores

El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad de 86 votos el dictamen que adiciona la fracción XV Bis al artículo 132 y la fracción I Bis al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo.

El objetivo de la reforma es puntualizar como obligaciones de los patrones, no negarse a contratar adultos mayores en su fuerza laboral, la cual no podrá ser menos al cinco por ciento.

Disposición que aplicará a empresas que cuenten con una planta laboral de veinte personas en adelante; y, la obligación de implementar acciones y programas para promover empleos y trabajos remunerados a las personas adultas mayores, a fin de poderlas contratar conforme a su oficio, profesión, o habilidad, sin más restricción que su limitación física o mental, declarada por autoridad médica o legal correspondiente.

Bienvenida esta reforma que permite crear mejores condiciones para las personas adultas mayores, a efecto de incorporarlas al mercado laboral formal, y así puedan gozar de las diversas prerrogativas en el tema de prestaciones sociales, entre otros.

La reforma a probada fue turnada a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Esperemos que la Cámara de Diputados la apruebe a la brevedad para beneficio de este sector de la población.

Comisión Bicamaral

El miércoles 22 de marzo se instalará Comisión Bicamaral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad.

En la sesión del 15 de marzo por acuerdo de la Junta de Coordinación Política se aprobó la integración de dicha comisión, lo anterior, en cumplimiento al mandato Constitucional establecido en Artículo Quinto Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, reformado el 18 de noviembre de 2022.

Su objeto principal es el análisis y dictamen de los informes que remita el Ejecutivo Federal respecto a las acciones de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

La conformación de la Comisión Bicameral, en cuanto al Senado de la República, se integra con los siguientes senadores: Presidencia, Ricardo Monreal Ávila (Morena); Integrantes: Damián Zepeda Vidales (PAN); Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI); José Clemente Castañeda Hoeflich (MC); Rogelio Israel Zamora Guzmán; Alejandro González Yáñez (PT); Elvia Marcela Mora Arellano (PES); Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD); y, Emilio Álvarez Icaza Longoria (Sin Partido).

Se destaca que las decisiones de la Comisión Bicameral se adoptarán por el voto ponderado de sus integrantes.

Datos biométricos

Otra vez en la Cámara de Diputados el PRI lo hizo de nuevo y prestó sus votos para que MORENA y aliados aprobaran el dictamen que expide la Ley General de Operación de los Registros Civiles.

La reforma contempla la creación de un archivo central en el cual se pretende concentrar la información de datos personales sin que se acoten medidas de protección de la información.

Además, establece que será la Secretaría de Gobernación quien emita los lineamientos sobre el uso, el fin y la protección de los datos biométricos.

Cabe precisar que en 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconocía como derecho humano el derecho a la identidad.

Pero a los priistas, morenistas y aliados no les importó lo establecido en el artículo 4 de la constitución.

Queda claro, que una vez que la reforma sea aprobada por el Senado, el gobierno federal legalmente aplicará la intromisión en nuestros datos personales, sin la reforma, ya espía a los que considera sus rivales o enemigos, ahora con la cintura en la mano podrá hacer usos de los datos biométricos de los ciudadanos a su antojo.

Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.