Hoy en el Congreso: Del último periodo a la Ley Eléctrica

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión. Último Periodo de sesiones

El pasado 1 de febrero dio inicio el último periodo de sesiones de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión que estará influenciado por las iniciativas que envié el presidente de la república y por el proceso electoral de 2024 que será recurrente en la tribuna.

Con relación a las iniciativas que presentará el ejecutivo son varias se dice que alrededor de 16 una constitucionales y otras a leyes secundarias, los temas son laborales, electoral, salud, Poder Judicial, vivienda, salario mínimo, Bienestar Animal, jóvenes, reducción de edad para pensiones, entre otros.

Ante este contexto el PRI y el PAN han manifestado PRI no respaldará ninguna reforma que trastoque al régimen democrático y al Poder Judicial y apoyarán algunas iniciativas como la laboral y de pensiones siempre y cuando no dañe a pequeñas y medianas empresas y que no tengan un tinte electoral.

Se va a necesitar que el coordinador Ignacio Mier teja fino para tratar de aprobar las reformas constitucionales de otra manera no se ve por dónde puedan avanzar.

Más le vale a Morena y aliados respetar el proceso legislativo para evitar que la Corte se las anule.

Coordinación de Morena en el Senado

Se dice que con el visto bueno de Claudia Sheinbaum y del presidente de la República Ricardo Monreal retoma la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado.Cabe recordar que el senador solicitó licencia para participar en el proceso interno de su partido para designar candidato presidencial, que finalmente, ganó Claudia Sheinbaum.

Ahora el senador Monreal sustituye al senador Eduardo Ramírez que solicitó licencia para contender a la gubernatura de Morena en el estado de Chiapas.

Ley Eléctrica

Lo que mal empieza mal acaba y es que en la semana la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el amparo a seis empresas y declaró la inconstitucionalidad de los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica vigente desde el 10 de marzo de 2021, que favorecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por sobre los privados que generan energía eléctrica; la sentencia aplicará de manera general a todos los agentes que participan en el mercado eléctrico nacional.

Ante esta resolución los diputados de Morena se lanzaron en contra del ministro Pérez Dayán pidiendo juicio político en su contra, es decir, por hacer respetar la constitución que les ha valido un cocol a Morena y aliados en los últimos cinco años.

Su actitud es un verdadero acoso al Poder Judicial. Deberían preocuparse y legislar en temas inseguridad sistema de salud que lastimosamente destruyeron, así como la falta de operación o funcionamiento de las obras de la actual administración que han sido un fracaso con grandes gastos, generando más deuda y sin buenos resultados hasta el momento.

La postura que asumen los legisladores de Morena para enjuiciar a Pérez Dayán sólo demuestra que están en contra de la democracia, que no respetan las instituciones y una actitud autoritaria, son remedos de dictadores.

Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.