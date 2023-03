Hoy en el Congreso: De obligaciones alimentarias al coordinador parlamentario

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.



Obligaciones Alimentarias

En la semana la Cámara de Senadores aprobó el dictamen en sentido positivo por el que se propone crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, cuyo objeto es concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias a efecto de otorgar efectiva protección y restitución de los derechos de los menores de edad. Se establece que las autoridades del Poder Judicial de la Federación coordinarán su trabajo con el Sistema Nacional DIF con el propósito de intercambiar y consultar información que se genere sobre el incumplimiento de estas obligaciones.

Además, se establecen los requisitos y procedimientos por los cuales se podrá estructurar este Registro, adicionalmente, las autoridades federales competentes podrán instrumentar las medidas de restricción a que haya lugar para los deudores alimentarios.



La pensión alimenticia es un tema de importancia en México por su estrecha relación con la familia, principalmente con el bienestar, la seguridad social y económica de las niñas, niños y los adolescentes de México.

Según datos del Inegi, de cada 10 divorcios, siete padres no cumplen con la pensión alimenticia, lo que se convierte en un problema grave que requiere de soluciones.



Es alarmante el porcentaje de padres que no se hacen responsables de la manutención de sus hijos, de ahí la necesidad de establecer en la ley los mecanismos y acciones que deberán realizarse a las personas deudoras alimentarias que incumplan con su obligación en toda la República Mexicana.

Bienvenida la reforma que protege los derechos de los infantes ante la separación de sus padres.



Comisión Nacional de Hidrocarburos

El miércoles 23 de marzo el Pleno del Senado aprobó el dictamen para cubrir la vacante que dejó la ciudadana Alma América Porres Luna con motivo de la terminación de su segundo período, generada el 31 de diciembre de 2022.

El ciudadano Salvador Ortuño Arzate fue electo para ocupar el cargo de comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para el período comprendido desde su designación por esta soberanía y hasta el 31 de 2029.



Aunque Salvador Ortuño tiene experiencia en el sector de hidrocarburos, pero no tiene experiencia en materia de regulación.



Lamentablemente cuando llega la terna o propuesta de algún nombramiento, ya se sabe de antemano quien es el bueno, o sea que ya viene palomeado por la administración actual.

Esperemos que el recién designado se ponga las pilas, su designación no es cualquier cosa ya que tiene que ver con una materia sustantiva en nuestro país, que es precisamente el área en energía, específicamente de hidrocarburos. Suerte en su desempeño.



Comisión Bicameral

El miércoles 22 de marzo quedó oficialmente instalada la Comisión Bicameral que evaluará a Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la cual será presidida por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.



Los vicepresidentes son Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI; Ricardo Villarreal García, del PAN. La senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del PES; y el diputado Juan Isaías Bertín Sandoval, de Morena, será secretarios de dicha instancia.



El objetivo principal de la Comisión es llevar a cabo el análisis y dictamen de los informes que remita el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión respecto a las acciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.



También, podrán citar a las personas titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional, a comparecer para ampliar los informes.

Y, entre otras atribuciones, señalar a las entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas. Suerte para los trabajos legislativos de esta comisión.



Coordinador Parlamentario

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta dio a conocer al Pleno del Senado los acuerdos tomados en la Asamblea General Extraordinaria del Grupo Parlamentario del PRI, que se realizó el 22 de marzo de 2023 y en la que se eligió al senador Manuel Añorve Baños como coordinador de dicha bancada, para lo que resta de la LXV Legislatura.



Pues sí, se consumó la destitución del senador Miguel Ángel Osorio Chong, como coordinador parlamentario del PRI. A todas luces MORENA, le sacará partido a esta designación, pues el senador Añorve, y los senadores que convocaron a reunión extraordinaria del grupo parlamentario, han votado a favor reformas propuestas por el presidente de la República como fue la ampliación de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028.



Esperemos que esta división al interior del PRI, no influya en las elecciones de Coahuila y del Estado de México. No cabe duda de que el PRI está en sus últimos años como partido político y Alejandro Moreno quiere pasar a la historia como el último dirigente de ese instituto político, porque si de cuentas hablamos, no ha ganado ninguna elección estatal y de los trecientos distrito federales en la elección de 2021, solamente gano en 30, y eso en alianza con el PAN y PRD.



Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.