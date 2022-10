Hoy en el Congreso: De la seguridad pública a la reforma electoral

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Seguridad Pública

Con muchos cuestionamientos y bravuconadas de legisladores se realizó la comparecencia sobre el Cuarto Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal de la titular de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez originalmente se había acordado que comparecieran conjuntamente también comparecerían los titulares de la SEDENA, SEMAR, y la Guardia Nacional general Luis Cresencio Sandoval González, Rafael Ojeda Durán y Luis Rodríguez Bucio, la que sería la primera vez que los titulares de las fuerzas armadas comparecieran ante el Poder Legislativo se vino abajo porque un día antes de la comparecencia la JUCOPO cambió el formato para que únicamente participara Rosa Icela Rodríguez y los titulares de SEMAR y SEDENA solamente la acompañarían.

En su participación la titular de Seguridad Pública aseguró que la actual administración han realizado acciones que afectan las finanzas de los grupos organizados, pero con otras cifras los legisladores de oposición cuestionaron principalmente a los titulares de la SEDENA y SEMAR por acudir en calidad de oyentes los cuestionamiento de la senadora Lily Téllez, siempre les causan mucho malestar a las senadoras de MORENA principalmente a la senadora de Baja California Lucia Trasviña que por segunda ocasión trata de bloquear a la senadora Téllez, en esta ocasión al tratar de entregar a los representantes de las fuerzas armadas una lista de criminales que no han sido capturados ni perseguidos.

La senadora Trasviña comentó al subir al estrado “ya quita esa chingadera de ahí, ya voy a hablar yo”, posteriormente en su participación arremetió contra los legisladores de oposición a los que califico de “pedorros, derrotados que se van a ir al basurero de la historia, los acusó de que en administraciones pasadas se “chingaban el dinero del pueblo, baquetones sin vergüenzas, cínicos”.

Así las cosas puros adjetivos sin nada de sustento y de debate nada.Ante los cuestionamientos de la militarización del país, Rosa Icela, aseguró que en el país no hay militarización y que tal vez exista una confusión porque la Guardia Nacional nació con el 80% con elementos de formación militar, dijo que no se engañó a nadie, ya estaba conformada por militares, además reprocho a los que critican a la Guardia Nacional, pero al mismo tiempo piden su apoyo.

Sobre ciberseguridad la titular declaró que la versión que se a procurado es la de proteger las libertades en el espacio de la mano de los legisladores, ante los ataques a las instituciones pidió trabajo conjunto para garantizar la libertad en internet y proteger a todas las personas que hacen uso de las nuevas tecnologías en especial a la niñez y los jóvenes y sobre las filtraciones como ya dijo el presidente de la República en este gobierno no se esconde nada y no se espía a nadie las labores de inteligencia se enfocan en perseguir a la delincuencia organizada, además ya no hay persecución política y hay transparencia porque todos los días se informa al pueblo, así las cosas, pero los ciudadanos a pie tienen otros datos, porque ellos son los más vulnerables ante la estrategia fallida del actual gobierno.

Ley de Ingresos

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 y la Ley Federal de Derechos.

Se turnaron al Senado de la República. El Senado tiene hasta el 31 de octubre para aprobarlos y así la Cámara de Diputados iniciar la aprobación del presupuesto de egresos 2023.La Ley de Ingresos se aprobó con 266 votos a favor, 212 en contra y cero abstenciones.

La Ley Federal de Derechos se aprobó con 270 a favor 217 en contra: y 1 abstención

Algunos aspectos relevantes de ley de Ingresos son los siguiente:Se prevé que la Federación perciba ingresos totales por 8 billones 299,647.8 mdp; de los cuales los ingresos del gobierno federal por impuestos será 4,623,583.1 mdp; y, de ingresos derivados de financiamientos por 1,176,173.8 mdp.Se proyecta una recaudación federal participable por 4 billones 443 mil 267.6 mdp.

El Ejecutivo Federal podrá contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores y para el financiamiento del PEF 2022, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 1 billón 170 mil mdp.

Asimismo, se autoriza al Ejecutivo Federal mediante las referidas formas de ejercicio del crédito público para obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 5 mil 500 mdd de los EUA.

Se faculta a PEMEX y a sus empresas productivas subsidiarias para adquirir un monto de endeudamiento neto interno de hasta 27 mil 068.4 mdp y uno externo de hasta 142.2 mdd de EUA.

A su vez, la CFE y sus empresas productivas subsidiarias podrán obtener endeudamiento interno de hasta 12 mil 750 mdd y otro externo de 397 mdd de los EUA.

Se autoriza a la Ciudad de México un endeudamiento neto de 3 mil mdp para el financiamiento de obras contempladas en su Presupuesto de Egresos para 2023.

Se contempla que la Federación percibirá los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la CFE por un total de 286, 304.3 mdp.

Se faculta a la SHCP para informar y explicar las modificaciones a los montos que, por ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, impacten en los pagos establecidos por ley Se prevén diversos mecanismos fiscales en materia de estímulos, exenciones, ingresos excedentes, información, transparencia, eficiencia recaudatoria, fiscalización y endeudamiento.

En cuanto a la Ley Federal de Derechos destacan los siguientes aspectos relevantes:Se aprueba actualizar y adecuar montos de derechos por la prestación de los servicios que proporcionan las distintas dependencias de la APF.regular nuevas previsiones en materia de servicios migratorios, consulares, propiedad de las tierras y aguas, aduaneros, servicios a cargo del SAT, en materia de normas oficiales y control de calidad, fitozoosanitarios, aeroportuarios, ferroviarios, en materia de espectro radioeléctrico, servicios que prestan los institutos nacionales de Bellas Artes y Literatura, y de Antropología e Historia, en materia de derechos de autor, en materia de registro y ejercicio profesional, relacionados con el agua y sus bienes públicos inherentes, sanitarios, seguridad privada, marítimos, Zona federal marítimo terrestre, espectro radioeléctrico por enlaces multicanales de microondas, minería y, bienes culturales propiedad de la Nación; incorporar el cobro de derechos migratorios por obtención o actualización de la Constancia de inscripción de empleador; adicionar el cobro por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la autorización de visas por unidad familiar u oferta de empleo; añadir en los servicios consulares el cobro por la autorización y expedición de visas o visados; exentar del cobro de derechos por visado las personas extranjeras que soliciten la visa de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, cuando sean consideradas víctimas o acrediten ser familiares de personas extranjeras desaparecidas en territorio nacional, o por causas humanitarias; agregar el pago de derechos por la recepción, estudio y, en su caso, aprobación del escrito de convenio de renuncia para la adquisición, por parte de extranjeros, de bienes inmuebles fuera de la zona restringida en el territorio nacional; adicionar costo por el estudio y trámite de cada solicitud de resolución relativa a los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad, en operaciones celebradas entre partes relacionadas; establecer costo por el análisis de la solicitud y, en su caso, la autorización que emita la Comisión Reguladora de Energía para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, tecnologías o procedimientos alternativos a los previstos en las Normas Oficiales Mexicanas; deroga el cobro de derechos por expedición de los documentos que contengan los requisitos técnicos fitosanitarios o zoosanitarios para el trámite en materia de sanidad agropecuaria, servicios de registro de actos jurídicos relacionados con el obtentor de variedades vegetales; y eliminar el derecho por servicios de otorgamiento de las concesiones y permisos señalados en la Ley de Aeropuertos.

Mamíferos marinos

La semana pasada con la dispensa de todos los trámites, es decir, vía fast track , la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, con la finalidad de prohibir la utilización de ejemplares mamíferos marinos en espectáculos fijos o itinerantes, y en cualquier actividad que no sea de investigación científica o enseñanza, para su conservación y preservación.

Se aprobó en lo general, con 331 votos a favor, 17 en contra y 125 abstenciones y, en lo particular, con 318 votos a favor, 19 en contra y 130 abstenciones.

El documento precisa que ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación científica o con propósitos de enseñanza, para su conservación y preservación.

También, prohíbe realizar la reproducción de ejemplares de mamíferos marinos bajo manejo intensivo cuya finalidad no sea la reintroducción, la repoblación o la traslocación.

En los transitorios menciona que los propietarios y poseedores de mamíferos marinos en cautiverio contarán con un plazo máximo de noventa días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para integrar y entregar un inventario de dichos ejemplares a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Dicho inventario deberá indicar: nombre científico, nombre común, sistema y número de marca, sexo, edad, nombre propio, en su caso, documento que demuestre su legal procedencia; tratándose de hembras, si se encuentra gestante y, en su caso, tiempo de gestación.

Tratándose de ejemplares nacidos en cautiverio, fecha de nacimiento, sistema y número de marca de los progenitores, y cualquier otro dato que determine la Secretaría.Se aprobó argumentando el maltrato animal, pero también debemos recordar que con los mismos argumentos fueron prohibidos los animales en los circos y ya vimos lo que pasó, por aprobar iniciativas a la carrera, sin atender otros puntos de vista y nada más haciendo caso a los activistas que defienden a los animales.

Sería sano que el Senado de la República, se tome su tiempo y escuche incluso a los propietarios de los delfinarios para conocer que realizan en materia de protección de los mamíferos marinos que tienen en sus centros de espectáculos.

Comparecencias

Para el martes 25 de octubre se tiene programado en el Senado la comparecencia de la titular de la secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Ya el formato de estas comparecencias debe de ser analizado, actualmente se han convertido en intrascendentes sosas y a destiempo, porque algunas comparecencias están programadas hasta diciembre, tres meses después de la entrega del informe de gobierno.

Reforma electoral

Alerta máxima en la Cámara de Diputados la Comisión de Gobernación y Población convocó a sus integrantes a reunión de manera presencial el martes 25 de octubre para analizar el tema electoral.

Se ve que la presión del gobierno al PRI, esta en su máxima presión para que acompañe la reforma. La situación es grave si entre las modificaciones que acompaña el PRI y MORENA esta la desaparición o estrangulamiento del INE.

La reforma es una amenaza a la autonomía de las instituciones democráticas y la libertad ya que se pretende imponer un árbitro electoral a modo para alinear a consejeros y magistrados a su voluntad.

No cabe duda de que ante este escenario el PRI estará de nueva cuenta en el ojo del huracán, ya veremos qué posición toma.

Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.