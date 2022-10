Hoy en el Congreso: De la GN al Horario de Verano

Eduardo García Polinciano/ GMx

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Guardia Nacional Ante el escenario de la semana pasada en donde los partidos de oposición resistieron avalar la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal Ávila debe de tejer fino para lograr que los partidos de oposición se sumen al dictamen.

Por lo pronto adelantó que el próximo martes, 4 de octubre, se intentará votar el proyecto por el que se extiende la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Cabe recordar que según el reglamento del Senado de la República en su artículo 205 numeral 4 las comisiones dictaminadoras están obligadas a volver a presentar el dictamen una vez atendidas las causas que motivaron su retiro, en los diez días hábiles siguientes.

Monreal Ávila precisó que el 5 de octubre se cumplen los 10 días hábiles para que el Senado retome la discusión del dictamen, que se regresó a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda.

Con el objetivo de sumar el coordinador piensa que de ser necesario, se modificará la minuta que envió la Cámara de Diputados.

Indicó que, junto con la ampliación del plazo, se busca establecer mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de las Fuerzas Armadas, así como de la Guardia Nacional.

Para la redacción de los acuerdos se formó un grupo de redacción en el seno de las comisiones dictaminadoras.

Si el escenario que plantea Monreal se realiza, es que ya sumó al PRI para lograrlo, se puede pensar que los senadores del PRI sufrieron fuertes presiones para aceptar sumarse y que la estancia de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública hasta 2028 si se aprobará en la semana, y se regrese a la Cámara de Diputados con los cambios acordados por Ricardo Monreal.

De aprobarse la minuta aunque sea con modificaciones el problema de la seguridad en el país no cambia en nada, no basta que el ejercito y la marina patrullen las calles si la estrategia de abrazos y no balazos no se cancela y se implementa otra estrategia diferente, en donde entre otras muchas cosas se destinen recursos para la profesionalización de la policía municipal y la estatal.

De lograr la aprobación Ricardo Monreal se apuntaría una paloma por su labor de cabildeo para sumar esfuerzos, no como en la Cámara de Diputados en donde Morena y aliados llenos de su soberbia por ser mayoría, no le cambiaron nada a la propuesta original de la diputada del PRI ahora presidenta del Poder Judicial de Durango.

Una vez más, queda claro que de manera recurrente el senador Monreal, les debe corregir la página a los diputados, lo hizo con Mario Delgado y ahora con Ignacio Mier Velazco, parece ser a los dos coordinadores de Morena les falta barrio, para entender los escenarios políticos y buscar soluciones a los mismos.

Vacaciones dignas

Los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores aprobaron en la semana por unanimidad un dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo a los artículos 76 y 78, para ampliar el derecho de vacaciones pagadas de seis a 12 días, a partir del primer año laboral, lo que aumentará dos días laborales anuales en los siguientes cinco años, hasta llegar a 20 días de descanso obligatorio.

El dictamen establece que, a partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará dos días por cada cinco de servicios hasta alcanzar 30 días de descanso, y de ahí hasta llegar a los 32 días de descanso obligatorio por 35 años de servicio.

El objetivo de la reforma según los legisladores es blindar el derecho humano a las vacaciones, sin poner en riesgo la operatividad de las empresas o centros de trabajo.

Cabe destacar que actualmente sólo se otorgan seis días de vacaciones pagadas al primer año de trabajo, lo que representa un número muy bajo en comparación de la situación de otros países de Latinoamérica y del resto del mundo.

El dictamen seguirá su proceso legislativo y ahora lo tiene que aprobar la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

Desacato Finalmente se consumó el recorte presupuestal de 4 mil 913 millones de pesos, al Instituto Nacional Electoral, la Cámara de diputados aprobó en un claro desacato a la Suprema Corte de Justicia que ordenó justificar la medida.

Así es que la cámara reiteró su decisión respecto al monto de los recursos aprobados al Instituto, en el Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022.

La estrategia para debilitarlo sigue en marcha, para el presupuesto 2023, se realizará otro recorte que lo debilita en sus cuestiones administrativas y de planeación.

Horario de Verano

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó eliminar el horario de verano, para realizarlo aprobó el dictamen que expide la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos y así establecer el horario para todo el país con base en los diferentes husos horarios reconocidos en el territorio nacional.

La ley entrará en vigor a partir del 01 de noviembre de 2022; se precisa que a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se abroga la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 29 de diciembre de 2001 en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de la entrada en vigor de la presente ley, queda abrogado el Decreto por el que se Establece el Horario Estacional que se Aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 1 de marzo de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, y sus subsecuentes reformas.

Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.

El debate y la aprobación resultan irrelevantes ya que en el país existen temas prioritarios como lo son la salud, la seguridad, los feminicidios, entre muchos otros, con mayor relevancia.

Su aprobación es un capricho más del Primer Mandatario.

El dictamen aprobado se turnó a la Cámara de Senadores.

Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.