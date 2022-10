Hierro quiere despertar al gigante; buscará que Chivas ilusione

Después de cinco días intensos de trabajo, este viernes fue presentado Fernando Hierro por Amaury Vergara para asumir la dirección deportiva de Chivas. El español habló sobre la ilusión que quiere generar en la gente para este nuevo proyecto del Guadalajara.Chivas es un gigante que tenemos la obligación de volver a ilusionar. Si quieren el mensaje a la afición, es ese. En el futbol partimos de una realidad, pero nosotros en el plan que tenemos y cuando digo plan es dos o tres años para consolidar una fórmula que buscamos. No quiere decir que renunciemos desde el primer día a competir. Quiere decir que el proyecto se vea reflejado en el tiempo. En nuestra organización tenemos una mentalidad ganadora, somos ganadores y que la gente no se preocupe, nos entregaremos en cuerpo y alma para volver a ilusionar», dijo Fernando Hierro.Fernando Hierro es ajeno al ambiente directamente del futbol mexicano, pero rápidamente desmintió esto al contestar que en la actualidad del futbol, ya todo es global y se puede conocer de todos en cualquier parte del mundo.»El futbol es del mundo. Cada país y liga es diferente y ya analizamos cómo es la liga en México con 17 equipos, con repechaje y liguilla. Han cambiado las formas del futbol en el seguimiento, todo está a un click. Para mí es la ilusión de un reto nuevo. Sé las características especiales que tiene. A lo mejor vengo menos intoxicado, puede ser que por eso hayan venido a hablar conmigo. No quiere decir que no tenga conocimiento del futbol mexicano, he hablado con mucha gente porque era mi obligación como Director Deportivo», compartió.Hierro también envió un mensaje a la afición rojiblanca para su proyecto que recién empieza y cómo quiere que tomen esta nueva etapa. Por: Excélsior