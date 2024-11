Harris manda mensaje tras perder frente a Trump: «Sigan luchando»

Un día después de la intensa jornada electoral en Estados Unidos y de que todos los sondeos den por ganador al republicano Donald Trump, Kamala Harris mandó un mensaje a la nación reconociendo su derrota.

La vicepresidenta hizo el primer reconocimiento público de su derrota ante Trump frente a una multitud entre la que se encontraban la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, colaboradores de la Casa Blanca del presidente Joe Biden y miles de seguidores.

«Debemos aceptar los resultados» de las elecciones, dijo Kamala Harris.

«Hoy temprano hablé con el presidente electo Trump y lo felicité por su victoria», dijo en la Universidad Howard en Washington. «También le dije que le ayudaremos a él y a su equipo con la transición y que participaremos en un traspaso pacífico del poder».

Kamala Harris mencionó que ella seguiría trabajando en los espacios públicos para fortalecer a Estados Unidos y la dignidad de sus ciudadanos.

El resultado de estas elecciones no es el que queríamos, no es por lo que luchamos, no es por lo que votamos, pero escúchenme cuando digo que la luz de la promesa de Estados Unidos siempre brillará mientras nunca nos rindamos y sigamos luchando», dijo a sus seguidores.

Ante partidarios en su alma mater, la Universidad Howard, Harris dijo conceder la victoria al republicano, pero no así la lucha que alimentó su campaña, pues dijo que hay mucho que defender y conseguir en Estados Unidos.

Sigan luchando», dijo la vicepresidenta Kamala Harris frente a un público que no paró de ovacionarla. «Es el momento de organizarnos y movilizarnos».

Aunque avivó a sus seguidores a intervenir en la vida pública, Harris se comprometió a «ayudar» a Trump en el traspaso de poder.

