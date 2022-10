Hackeo a Sedena evidencia vulnerabilidad del gobierno; piden invertir en ciberseguridad

El continuo desarrollo tecnológico en el mundo y en regiones como América Latina, México, particularmente, obliga a los gobiernos, empresas e instituciones a seguir invirtiendo en ciberseguridad en los siguientes años con el objetivo de disminuir los riesgos de vulnerabilidad informática, consideraron especialistas en el sector.

Durante el Foro de Ciberseguridad, organizado por la Universidad Panamericana, expertos de compañías globales abordaron los desafíos y las oportunidades para hacer frente a una delincuencia cada vez más especializada, como la que opera en redes globales.

“Nosotros creemos que hay cuatro formas en las que el riesgo cibernético se puede materializar: el riesgo financiero que no les roben su dinero; el riesgo operativo que por un ataque de ransomware se queden sin computadoras, sin aplicaciones dejan de operar, se acaba el negocio, no pueden facturar, no pueden vender, no pueden comprar; el riesgo de reputación que pasa si no cuidan la información de los empleados, que es algo que está pasando en el sector financiero y por último, el riesgo de cumplimiento el asegurar que están dentro de las regulaciones de sus diferentes industrias para cumplir con esos lineamientos”, destacó Julián Garrido, director de Mnemo, Ciberseguridad e Inteligencia.

Sin duda, el hecho de que Sedena haya sido vulnerado hace evidente las vulnerabilidades que tenemos a nivel de gobierno en México, a nivel de iniciativa privada yo creo que el trabajo se ha hecho bien, aunque no estamos exentos ni libres de amenazas”, consideró.

Agregó que es indispensable contar en el país con un Instituto de Ciberseguridad, como ocurre en otros países, que ayude al ciudadano cuando es víctima de fraude, particularmente en el sector financiero.

En tanto, Ángela Vaca Bernal, directora del programa de Innovación Asobancaria, en Colombia apuntó hacia una mayor colaboración pública y privada para enfrentar los riesgos de los ciberataques.

“En Colombia tenemos una larga trayectoria de trabajo conjunto con las autoridades, desde Asobancaria tenemos mesas mensuales y quincenales para compartir información de lo que está pasando en el cibercrimen, de las tendencias, de los marcos de judicialización y eso lo hemos materializado en colaboración técnica”, dijo.

Por: Excélsior