‘Habrá reajustes al presupuesto 2025; entre 15 y 20 mil mdp’: Ricardo Monreal

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025, tendrá ajustes entre 15 y 20 mil millones de pesos, así lo dio a conocer este jueves el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, mientras que los recursos resguardados de los órganos autónomos se están analizando para su redistribución.

“Obviamente, hay necesidades de redistribución de recursos; hay muchas exigencias, muchas peticiones y el Presupuesto no alcanza. No es fácil, porque obviamente los órganos autónomos, la administración pública, centralizada y paraestatal, los estados, los municipios y las universidades, nadie quiere que se le recorte; todos quieren un aumento y eso no es nada fácil y es muy complicado”, dijo luego de agregar que los próximos días será aún más complicado, puesto que no hay nuevos impuestos, ni ingresos, ni cargas tributarias.

Monreal Ávila reconoció ante medios de comunicación el esfuerzo que realiza la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, quienes en los próximos días estarán citando a funcionarios para revisar las partidas presupuestarias, los recursos etiquetados, y sobre todo, analizando en dónde se podrían hacer reajustes.

Agregó que ha estado en contacto con los titulares de los órganos autónomos, y que en el caso del Instituto Nacional Electoral (INE), ha dialogado con la consejera Guadalupe Taddei, y que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se ha reunido con ella para dialogar los reajustes a la cifra destinada a la institución.

En el caso del Fondo Bancario de Protección del Ahorro (Fobaproa), Monreal Ávila dijo que se tiene que revisar detenidamente para evitar afectaciones, mientras que en el caso de la Judicatura, dijo que habrá ajustes sin poner en riesgo el ingreso de los trabajadores.

“Va a haber ajustes en algunos temas, en el caso de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral. En cuanto a los entes autónomos se está revisando, uno a uno, porque todos tenemos que ajustarnos”.

Por: Excélsior