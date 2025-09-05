Gusano Barrenador del Ganado cumplió 9 meses en México; van más de 5 mil casos confirmados

La presencia del Gusano Barrenador del Ganado en México a lo largo de nueve meses, ha dejado un saldo de cinco mil 86 casos confirmados del parásito en 264 municipios de siete estados, según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

De acuerdo a las estadísticas oficiales, del 21 de noviembre de 2024 al 17 de agosto de 2025, los bovinos siguen siendo los animales más afectados con cuatro mil 71 casos, seguidos por los perros (394), caballos (267), cerdos (220), ovejas (110), cabras (13), gatos (5), gallinas (4), búfalo de agua (1) y gavilán silvestre (1).

El estado más impactado es Chiapas al registrar dos mil 875 casos de miasis por Gusano Barrenador del Ganado, concentrándose en los municipios de Ocosingo, Tonalá, Pijijiapan, Benemérito de las Américas y Tapachula.

En segundo lugar se encuentra Tabasco con 720 casos, principalmente en Balancán, Huimanguillo y Macuspana; en tercer lugar está Oaxaca con 453 casos, en su mayoría en Chimalapa y Tapanatepec; el cuarto lugar lo ocupa Campeche con 400 casos, siendo los municipios de Candelaria, Calakmul y El Carmen, los más afectados. En quinto lugar, aparece Yucatán con 293 casos en Tzucacab, Tizimín y Panabá; en la sexta posición está Veracruz con 252 casos en Las Choapas y Uxpanapa (53) y el séptimo sitio lo ocupa Quintana Roo con 93 casos en Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Solidaridad y Tulum, principalmente.

El reporte del Senasica establece que la mayoría de las infecciones se han detectado en el ombligo de bovinos recién nacidos (mil 786), lesiones por trauma (mil 338), descorne (298), aretado (283), herida por alambre (267), vulva (215), papilomatosis (164), pelea entre congéneres (153), mordedura de murciélago (145), pezuña (103), prepucio (76), marcaje (66), garrapatas (63), lesiones dérmicas (40), castración (36), otitis (18), neoplasia (13), y otras (22).

