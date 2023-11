Gobierno federal pide investigación exhaustiva en caso del magistrade Ociel Baena

Por la muerte del magistrade Ociel Baena Saucedo el gobierno de la República demandó a las autoridades de Aguascalientes una investigación exhaustiva para el esclarecimiento de los hechos en los que falleció el miembro del Tribunal Electoral de dicho estado, quien fue hallado sin vida junto a su pareja sentimental en su domicilio durante las primeras horas de este lunes 13 de noviembre.

A petición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y dentro de la conferencia matutina realizada este martes en Culiaçán, Sinaloa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Félix Arturo Medina Padilla, se hizo pública la demanda para que ninguna línea de investigación sea descartada por las autoridades ministeriales.

«Es muy importante no descartar ninguna línea de investigación en este caso; este es una caso relevante para nosotros no solamente por el activismo que llevaba a caso le magistrade sino porque el gobierno de México tiene una convicción de que todas las conductas con apariencia de delitos se investiguen, se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables y en este caso hacer un llamado muy fuerte para que sea aplicado con toda la amplitud el protocolo homologado de investigación por delitos cometidos en contra de la comunidad LGBTTIQ; de igual forma que se apliquen los criterios de interseccionalidad y de perspectiva de género en este caso, que no se descarte ninguna prueba y que también se tomen en cuenta análisis de contexto que nos permitirán conocer la verdad y llegar a la justicia», subrayó ante los medios de comunicación.

Al fijar la postura del gobierno federal ante la tragedia, el funcionario de la Secretaría de Gobernación subrayó que el gobierno federal se encuentra en toda la disposición de colaborar con las autoridades de Aguascalientes para dejar bien esclarecido el caso del deceso de quien fuera activista y promotor de los derechos humanos en nuestro país.

El subsecretario de Gobernación confirmó también que le magistrade Baena Saucedo sí contaba con protección por parte del gobierno del estado.

Finalmente, aseguró que darán un seguimiento puntual a las investigaciones para que se realicen bajo los criterios que amerita el caso en donde también se hayó sin vida a quien fuera pareja sentimental de Osiel Baena.

