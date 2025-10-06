Gobierno de Trump declara ciudades de EU como ‘zona de guerra’

El gobierno de Donald Trump calificó este domingo Chicago como «zona de guerra» como justificación para desplegar soldados contra la voluntad de la administración demócrata de la ciudad, mientras que un juez impidió que la Casa Blanca enviara tropas a otra urbe gobernada por demócratas.

La oposición acusa al presidente republicano, que ha lanzado una ofensiva contra la delincuencia y la inmigración, de ejercer el poder de manera autoritaria.

En la noche del sábado, Trump autorizó el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, a pesar del rechazo de cargos locales, entre ellos gobernador del estado de Illinois, cuya capital es Chicago, J.B. Pritzker.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió este domingo la medida, afirmando en Fox News que Chicago es «una zona de guerra». Pero Pritzker, en el programa «State of the Union» de CNN, acusó a los republicanos de intentar sembrar el caos. «Quieren crear la zona de guerra para poder enviar aún más tropas. Tienen que largarse de aquí cuanto antes», dijo. Una encuesta de CBS publicada el domingo reveló que una minoría de estadounidenses, el 42%, está a favor de desplegar la Guardia Nacional en las ciudades, mientras el 58% se opone.

Trump, quien el martes pasado habló de usar el ejército para una «guerra interna», no da señales de ceder en su campaña de línea dura.

Portland está en llamas. Hay insurrectos por todas partes», dijo este domingo, sin aportar pruebas de ello.

Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara de Representantes, se hizo eco de la retórica del presidente declarando en el programa «Meet the Press» de la NBC, también este domingo, que las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Washington, la capital de Estados Unidos, habían acudido a una «zona de guerra literal».

Por: Excélsior