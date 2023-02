Genaro García Luna podría testificar en su juicio en Estados Unidos

Genaro García Luna podría ser llamado a testificar la próxima semana en el juicio en su contra por narcotráfico en una corte de Nueva York, así lo dio a conocer su abogado Cesar de Castro, quien precisó que será este viernes 10 de febrero cuando lo definan.

“Lo vamos a decidir el viernes”, dijo el abogado este miércoles al juez Brian M. Cogan en el décimo día de los alegatos en el que los fiscales estadunidenses llamaron a más testigos, entre ellos agentes de la DEA, para rendir declaración en busca de demostrar al jurado los nexos del secretario de Seguridad de Felipe Calderón con grupos del narcotráfico.

En la reanudación del juicio contra García Luna la próxima semana, se prevé que la fiscalía presente el lunes 13 de febrero al que denominó “testigo significativo”, el cual podría ser Edgar Valdez La Barbie o Jesús El Rey Zambada, para cerrar con la presentación de sus evidencias y testigos.

De ser llamado García Luna al estrado por la defensa abriría la puerta a que los fiscales estadunidenses hagan lo mismo.Durante este miércoles, en el que la audiencia terminó temprano a solicitud de los fiscales, el agente de la DEA, Ivan Carrera, quien participó en la detención de García Luna en 2019 en cumplimento de una orden de arresto, reveló que el interrogatorio que le hicieron al exfuncionario no lo grabaron como marca el procedimiento porque no funcionaba el equipo para grabar.Sin embargo, García Luna accedió a responder sus preguntas y en ellas aseguró que no colaboró con el cártel de los Beltrán Leyva y que, por el contrario, “los combatía”.

Durante la audiencia hubo un momento de tensión entre la defensa de García Luna y los fiscales luego de que intentaran presentar fotografías como evidencia de la riqueza del exfuncionario, producto de los sobornos que habría recibido.

De acuerdo con los fiscales, las fotografías fueron obtenidas de la computadora de García Luna en las que había casas, vehículos y hasta una pecera de agua salada en la casa del exfuncionario que uno de los testigos refirió en el juicio, lo cual reviró su defensa.

“Juez, yo puedo tener fotos de coches bonitos, cuadros, lo que sea en mi computadora y no necesariamente significa que sean míos.

Puedo tenerlas sólo porque me gustan o porque estuve en una casa rentada. Sin contexto no significa nada”, dijo Cesar de Castro.

Tras el debate, el juez determinó que sólo podrían presentarse como evidencia fotos de bienes que los fiscales demostraran que son de García Luna.

Ante ello, sólo mostraron una casa en Morelos y el próximo lunes podrán intentarlo de nuevo, pero probando que realmente le pertenecen al exfuncionario.

El juicio contra García Luna, que se preveía concluyera hasta mediados de marzo, podría terminar en este mismo mes.

Por: Excélsior