Galimatías: Inteligencia Artificial

Unas pocas semanas atrás se presentó un sitio web en el luego de ingresar algunas pocas indicaciones, es posible obtener un texto de calidad aceptable, el que se necesite, producido por una súper computadora alimentada previamente con información de prácticamente cualquier tema. El futuro que planteaban Blade Runner o 2001: Odisea del espacio nos alcanzó y es espeluznante. Entre otras, por tres razones específicas. Aquí mi personal recuento.



La primera. Qué pasará con quienes se dedican profesionalmente a escribir, entiéndase novelistas, académicos, poetas, guionistas, periodistas, burócratas -como yo-, columnistas diletantes -como yo-. La perspectiva es incierta. Puede que un texto realmente producido “a mano” incremente su valor o al contrario… que para públicos poco exigentes resulte lo mismo un texto genuinamente humano que uno generado por la inteligencia artificial de GPT Chat. Un poco como preferir entre comida rápida y comida casera o gourmet. Exactamente igual.



La segunda, derivada de la primera, cuántos discursos, programas de gobierno, agendas legislativas y compromisos de campaña se “escribirán” con estas herramientas. Cuántas docenas más de candidatos y luego representantes populares veremos ocupando puestos de alta responsabilidad pero carentes de la mínima capacidad intelectual. Cuántos.

Y la tercera. Más que amenaza, desafío. Confío en que la “inteligencia artificial” evolucione pronto y se convierta en una auténtica herramienta que por un lado evite vergüenzas con plagios de tesis de licenciatura y doctorales pero que por el otro, sea también capaz de identificar la genuina capacidad intelectual humana y evite en alguna medida que vayan por la vida gallardos -y gallardas- doctores, maestros y licenciados presumiendo diplomas y cargos, siendo incapaces de escribir correctamente el verbo “haber”.

Oximoronas 1



Trump graba y difunde un remix del himno nacional norteamericano, coreado por los convictos que a su señal asaltaron el Capitolio hace dos años. God bless America e ilumine a sus electores: nunca más una persona como Trump al frente de alguna nación.

Oximoronas 2



Cruz Azul cayó 3-1 el viernes frente al Mazatlán, el peor equipo de la liga. En esta columna se ha escrito reiteradamente desde hace más de tres años: a “La Máquina” le urge psicoanálisis. Ya de últimas unas constelaciones, un coaching o aunque sea una buena rameada de albahaca.

Oximoronas 3



La foto causó efervescencia. Ramírez Aguilar y Robledo Aburto. Un encuentro aparentemente fortuito y un texto de “reconocimiento mutuo”. Sobre el tema de fondo, la gubernatura, un par de consideraciones:

La primera. Son los únicos dos aspirantes con peso específico real. Guste o no a sus respectivos simpatizantes. La quiniela restante no es quiniela.

La segunda. Quienes me conocen saben que aspiro a un mejor porvenir para Chiapas. Uno más pulcro, más serio, más culto y más profesional.