«Fueron 25 mujeres y un travesti»; Néstor de la Torre revela detalles de la fiesta del Tri

Néstor de la Torre, quien fuera director de selecciones nacionales, dio a conocer en una entrevista con el periodista David Medrano, los detalles sobre la fiesta que algunos jugadores de la Selección Mexicana organizaron en Monterrey, Nuevo León, después de disputar un partido amistoso en el año 2010.

Cabe recordar que en aquél entonces el escándalo por el festejo del Tri fue tan grande que le costó el puesto de Néstor como directivo del Tricolor, motivo por el cual reveló cómo sucedieron los hechos, asegurando que estuvieron involucradas 25 mujeres y un travesti.

¿Qué me pasa en Monterrey? No, no, no se van de desmadre… meten 26 (mujeres), revisé todas las cámaras. Bueno, no es cierto, 25, por que el otro era travesti”, comentó Néstor en la mencionada charla con Medrano.

RESPONSABILIZA A CARLOS VELA

El exdirector deportivo de Chivas del Guadalajara, también reveló en el pequeño fragmento mostrado de la entrevista, que sostuvo una charla con el actual delantero de Los Ángeles FC, Carlos Vela, a quien confesó haber visto en las cámaras del hotel, algo que lo señalaba como uno de los principales responsables de lo sucedido en Monterrey.

Vi todo (en cámaras)… le hablé a (Carlos) Vela por teléfono y le dije ‘hiciste esto, estos hicieron este tipo de falta, estás hiciste tú, entonces vas a estar castigado’. Hablé con todos.

Fueron 16 (jugadores) a la fiesta”, agregó.Además, comentó la manera en la que se enteró de lo sucedido con los seleccionados mexicanos en el hotel de concentración y también la forma en la que los confrontó, argumentando tener evidencia que los implicaba en la fiesta.

