Frenar extinción de autónomos, exigen diputados federales del PAN

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados hizo un llamado a la mayoría en el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República, a frenar la reforma que extinguirá organismos autónomos.

En la víspera de la discusión del asunto en el Pleno, este miércoles 13 de noviembre, el diputado Héctor Saúl Téllez, acompañado de especialistas y exintegrantes de instituciones autónomas, expresaron que la reforma no obedece a razones de austeridad, sino a intenciones autoritarias y centralistas.

Téllez Hernández hizo un comparativo entre lo que el Gobierno Federal ahorrará eliminando las siete instituciones señaladas, y los recursos que se utilizaron de manera irregular y pudieran representar un quebranto al erario en la anterior administración, asociados a la construcción de megaobras del Ejecutivo Federal.

“Para este año 2024, los siete organismos u órganos tienen alrededor de cinco mil 100 millones de pesos, los siete. No hay legitimidad moral por parte de Morena para llevar a cabo la extinción de estos órganos autónomos. No es el carácter presupuestal y no es tampoco la simplificación administrativa, es la fijación del autoritarismo y que no existan controles ni límites a la función de gobierno”, sentenció el parlamentario.

Los expertos coincidieron en alertar sobre los efectos negativos que tendrá eliminar siete organismos autónomos y especializados en transparencia y protección de datos, telecomunicaciones, evaluación de la política social, mejora educativa, competencia económica, hidrocarburos y energía.

Advirtieron que la desaparición viola disposiciones internacionales no solo en derechos humanos, sino de tipo comercial y económico.

Sentenciaron que en materia de transparencia, la eliminación del INAI dejará en desamparo a los ciudadanos que exigían tener acceso a la información pública en manos de sujetos obligados, sus datos personales quedarán desprotegidos a nivel nacional, estatal y municipal.