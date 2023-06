Francisco Céspedes habla de invitación de AMLO a presidente cubano: ‘Ojalá que se muera’

“Me cae muy mal ese tipo, ojalá que se muera”, expresó el cantante Francisco Céspedes al criticar al presidente que invitó una celebración del 15 de septiembre “a un dictador cubano”.

Francisco Céspedes es un cantautor cubano que nació en 1957, es reconocido por su incursión en la industria musical en diversos estilos auditivos.

Algunas de sus canciones más populares son ‘Vida loca’, ‘Remolino’, ‘Señora’, entre otros.

Este 18 de junio ha circulado en redes sociales una conversación que tuvo el músico con ciertos medios de comunicación después de una de sus presentaciones musicales en Hermosillo, Sonora.

En el video, Francisco Céspedes reprocha una invitación que hizo el gobierno mexicano al cubano:“Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano… o sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo”, explicó el cantautor.

En el marco de las celebraciones patrias de 2021, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba acompañó a Andrés Manuel López Obrador a eventos como el Grito de Independencia y el Desfile Militar.

El cantante Francisco Céspedes agregó: “por eso me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera un día”, pero no dijo el nombre de la persona o al mandatario al que se refiere.

“Hay mucha gente que adora a los presidentes, los convierte en Jesucristo… Nadie se muere por eso, se pelea con el amigo”.

No es la primera vez que Francisco Céspedes habla del presidente de México: a mediados de septiembre del año pasado, fue entrevistado en el programa de Adela Micha, en donde criticó al mandatario:“Uno no sabe la represión como viene… No puedo ser amigo de alguien que está en contra de la libertad porque estaría en contra mía y de mis hijos.

Además, ahora somos un país militarizado… Yo no lo he leído, lo he vivido y alguno tocarán a tu puerta, abrirás y ya no tendrás tiempo”.

Por: El Financiero