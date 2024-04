Fondo de Pensiones para el Bienestar no tocará las Afores: López Obrador

El Fondo de Pensiones para el Bienestar que la bancada de Morena propone crear no tocará las Afores, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien explicó que la iniciativa que se impulsa en la Cámara de Diputados plantea que los remanentes no reclamados pasen no sólo al fondo del Seguro Social sino a este nuevo y que no se los queden las administradoras de los recursos.

“Queremos que quede en la ley para que esos recursos remanentes no reclamados pasen al fondo (…), pero no dejarlos en las Afores porque ahí está sudando el dinero o puede quedarse en definitiva en las Afores”, dijo el mandatario en su mañanera de hoy 11 de abril al ser cuestionado acerca de la propuesta presentada por Ignacio Mier Velazco e Ivonne Cisneros.

El mandatario dijo que se calcula que estos remanentes ascienden hasta 40 mil millones de pesos y aclaró que en la iniciativa habrá una reserva para que si después de un tiempo el trabajador reclama sus recursos se le entregarán.

“Nosotros no estamos usando nada de Afores, no se tocan los Afores de nadie, al contrario se protege mientras estemos nosotros y creo que así va a ser en el futuro. No hay nada que tener de lo que es el fondo de pensiones, lo que es de los trabajadores, al contrario estamos fortaleciendo esos fondos”, puntualizó y dijo que la oposición a esta iniciativa es por el interés de las Afores en mantener los recursos en su poder.

López Obrador recordó que cuando llegó al gobierno las administradoras de los fondos de los trabajadores cobraban altas comisiones, incluso por encima de otros países de América Latina y en el mundo, por lo que envió una iniciativa y se les puso un tope.

“Enviamos una iniciativa y se estableció un promedio, sólo por ese promedio los trabajadores han obtenido 150 mil millones de pesos porque las administradoras abusaban y cobraban comisiones altísimas, entonces se puso orden, entonces no hay nada que temer en cuanto a la cantidad por ahorros de pensiones”, dijo.