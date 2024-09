Fiscalía de EU pide condenar a Genaro García Luna a cadena perpetua

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó hoy 19 de septiembre de 2024 condenar a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, a cadena perpetua y a pagar una multa de 5 millones de dólares, a unos días que de se le dicte sentencia en una corte de Nueva York.

En una carta enviada al juez Brian Cogan, la Fiscalía destaca que García Luna, de 56 años, utilizó su cargo y aceptó dinero de un grupo del narcotráfico que prometió perseguir.

“Es difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado, las muertes y la adicción que facilitó, y su traición al pueblo de México y los Estados Unidos. Sus crímenes exigen justicia”, indica el texto.

Breon Peace, el fiscal jefe del Tribunal de Distrito Este, en Brooklyn, recordó que García Luna fue durante más de una década el jefe de las fuerzas del orden de México y el encargado de la lucha contra el narcotráfico, «explotó su poder y autoridad aceptando millones de dólares en sobornos de una organización narcotraficante a la que juró perseguir».

En una carta manuscrita enviada esta semana a la prensa, García Luna se declaró inocente y dijo que los fiscales utilizaron «información falsa proporcionada por el gobierno de México» y testigos con «antecedentes criminales» que persiguió desde su cargo en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

El ex secretario de Seguridad lamentó que la fiscalía «no presentó una sola prueba o evidencia que acreditara los delitos» que pesan sobre él y reiteró su inocencia.»Mi honor está intacto, yo no he cometido ningún delito», aseguró.

