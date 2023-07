Fin a los feminicidios y no más impunidad, ofrece Adán Augusto

El aspirante a Coordinador Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, señaló que se necesita una política distinta de apoyo, respaldo y protección a las mujeres en Ecatepec, en el Estado de México y en todo el país.

“Se requiere un gobierno que se ocupe de la violencia contra las mujeres, una política eficaz para la detección temprana de la violencia familiar”, afirmó el tabasqueño al encabezar una Asamblea informativa en esta localidad que tiene, dijo, el deshonroso primer lugar en todo el país en materia de feminicidios.

Pero ello no es por la gente de aquí, que es noble, generosa, trabajadora, dedicada y honesta que quiere paz y tranquilidad, sino porque “las autoridades, esas que ya se fueron y no volverán más, fallaron, no sirvieron para nada.

”Al iniciar en esta localidad su décimo cuarto día de los 70 que comprende su recorrido nacional para promover los alcances de la Cuarta Transformación, el político nacido en el estado de Tabasco advirtió que no habrá más un feminicida que goce de impunidad en México, ni que cuente con redes de apoyo ni trafique con influencias ni protección de los jueces.

“No habrá más impunidad para los feminicidas. Las mujeres aquí en Ecatepec, en el Estado de México y en el todo el país nunca más estarán solas. Vamos a construir, junto con la maestra Defina Gómez, gobernadora electa de esta entidad, un gobierno que se ocupe de la violencia contra las mujeres”, subrayó.

Adán Augusto aseguró que, por las mujeres, seguirá la Cuarta Transformación, “porque México no es de los dueños del dinero, es del del pueblo y en especial de todas las mujeres”, enfatizó en un mensaje que recibió fuertes ovaciones y el respaldo de los asistentes a la Asamblea Informativa.

Por otra parte, el tabasqueño pidió el respaldo para el próximo gobierno de Defina Gómez en el Estado de México porque ella es, dijo, “la gobernadora de la transformación y por ello a partir del próximo año habrá un Estado de México más justo, igual que ocurrirá en el resto del país”.

Reconoció que la tarea que viene no es fácil, porque en diversos municipios del Estado de México, como aquí en Ecatepec, no hay agua ni apoyo para la regularización de la tierra”, pero eso se va a resolver porque ahora va a gobernar el pueblo y a los dueños del dinero se les acabó el negocio del agua, garantizó.