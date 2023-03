Faltaron a examen 23 aspirantes a consejeros del INE; 508 tendrán sus resultados este miércoles

El salón de plenos de la Cámara de Diputados se convirtió en un salón de clases donde abogados, magistrados, académicos, asesores políticos, consejeros, ex consejeros y miembros de familias afines a la Cuarta Transformación hicieron su examen para competir por una de las cuatro plazas para ser los nuevos consejeros del INE.

Fueron 508 los 531 aspirantes a ser parte del árbitro electoral los que acudieron desde las 09:00 horas de este martes al Palacio Legislativo para responder una prueba de 80 reactivos que incluían preguntas de materia constitucional, electoral, derechos humanos, controversias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cortes internacionales y también del impugnado plan B de la reforma electoral recientemente promulgado.

El primero en responder la prueba fue Sergio González Muñoz, profesor de la Facultades de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. González Muñoz relató que es la quinta ocasión que intenta ser consejero electoral. El académico tardó solo una de las tres horas contempladas para la prueba y ventiló que hubo problemas con el sistema el cual “se desbordó”.

“Hay que reconocer que se les descompuso el sistema, se les desbordó, pero lo compusieron pronto”.

Como precedente histórico participaron el primer magistrade no binarie, Jesús Ociel Baena Saucedo, quien para participar en el proceso tuvo que impugnar el proceso al no incluir las otras manifestaciones de orientación sexual que no fueran hombres y mujeres, además de la primera mujer transgénero en competir, Luisa Rebeca Garza López.

“Me dio un gusto ver a una persona con su atuendo indígena, ver a otra compañera, una chica trans, tengo entendido que hay más personas de la población participando. Esto es un gran mensaje y es un gran logro porque nuestra población tenemos capacidad para ocupar estos espacios”, celebró Jesús Ociel Baena, quien acudió a la cita con un vestido y de tacones negros.

También llegó puntual Bertha Alcalde Luján, miembro de una de las familias políticas más cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que su experiencia y formación la hacen una candidata a ser la primera mujer en presidir el INE.

Al finalizar el examen de conocimientos como parte de la segunda etapa del proceso de selección que realiza el Comité Técnico de Evaluación, la ex coordinadora de asesores del ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se dijo con capacidad profesional.Alcalde Luján, quien formó parte del dictamen para crear a la Guardia Nacional desde el Senado en 2019, respondió a la posición que es imparcial y puede ser árbitro electoral.

