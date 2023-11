Expresa MNTS apoyo a Sheinbaum y reitera: urge democratizar al SNTE

Cientos de maestros, liderazgos y referentes de diferentes entidades federativas del Movimiento Nacional por la Transformación (MNTS) urgieron democratizar al SNTE, durante la Segunda Convención Nacional Democrática.



Tras la bienvenida a cargo del maestro Victoriano Reyes y encabezados por su coordinador nacional, Ricardo Aguilar, quien recordó que el MNTS lleva más de cinco años de lucha, coincidieron en que la tarea educativa, laboral y sindical es fundamental para trazar la ruta hacia la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.

Ante Juan Carlos Beltrán, representante del Consejo Nacional de Ciencia y Academia que acompaña a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, referentes sindicales que hicieron uso de la palabra como María Elena Oliva, de Sinaloa; Galdino Diego, de Veracruz; Isaac Alvarado Alcocer, de Quintana Roo y José Rolando May May, de Yucatán, expresaron que están de acuerdo en seguir fortaleciendo los trabajos políticos que realiza la aspirante presidencial y manifestaron que no habrá transformación política sin pensamiento crítico.



“No hay transformación política sin transformación sindical”, subrayaron.

Antes de la ceremonia de clausura que estuvo a cargo de la maestra Dominga Escobar Luis, otros referentes que tomaron la palabra enfatizaron que el SNTE tiene que ser pivote de la transformación democrática que vive el país.



“Que la maestra y el maestro jueguen un papel preponderante en la nación”, pero también, si no hay un sindicato demandante que reivindique derechos y demandas del magisterio estaría ausente del papel que le corresponde, afirmaron.



Urgieron a que el SNTE sea un sindicato que reivindique la tarea del maestro y una revaloración de los trabajadores de la educación, perdida en los últimos años.



Enfatizaron en que la reunión de hoy estuvo caracterizada por la inclusión y la pluralidad, pero fundamentalmente por una serie de propuestas que le dan sentido a lo que debe ser el segundo piso en materia laboral, sindical y educativa de la 4T.



Desde Tijuana hasta Chetumal, dijeron, se enfrentan casi los mismos problemas y exigencias que no han tenido eco en un sindicato caduco que debe ser renovado en febrero de 2024.



Durante el evento, el representante de la doctora Claudia Sheinbaum informó que como muestra del liderazgo y empuje que ha tenido el MNTS, su coordinador nacional formará parte del Consejo Nacional de Educación, un órgano en que se están construyendo las bases de un nuevo proyecto educativo de continuidad.