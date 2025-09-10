Explosión de pipa en Iztapalapa deja al menos 57 lesionados

La explosión de una pipa registrada esta tarde en inmediaciones del Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, dejó al menos 57 personas lesionadas.

De las víctimas, 19 se reportan como heridos de gravedad, quienes han sido trasladas en ambulancias aéreas para recibir atención médica, informaron autoridades.

De acuerdo con información, una pipa de gas de 49 mil 500 litros estalló mientras circulaba por la calzada Ignacio Zaragoza, lo que provocó un incendió que envolvió en llamas a la zona, afectando a vehículos y decenas de personas.

A través de las redes sociales de la demarcación capitalina, se dio a conocer que tras este hecho, al sitio acudieron todos los cuerpos de emergencia locales: el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y los bomberos capitalinos.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que, de manera preliminar, se registran 57 lesionados por quemaduras. Las víctimas han sido trasladadas a hospitales, cinco de ellos en Cóndores de la SSC.

«Pedimos permitir el libre paso de vehículos de emergencia y no acercarse a la zona, pues se encuentra cerrada al tránsito vehicular», solicitó por medio de su cuenta de X.

