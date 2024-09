Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM piden ser escuchados por los legisladores

Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM en conferencia de prensa hicieron un llamado a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para que les otorguen un espacio y los tomen en cuenta sobre la reforma a la ley judicial.

“Anunciamos que hacemos un llamado a las y los legisladores para que realmente se nos tome en cuenta , sabemos que ya se hicieron los diálogos de acuerdo a esta reforma sobre esta reforma queremos que se nos abran los espacios para que se nos pueda nutrir ese diálogo y lejos de ver quién tiene la razón y quien no la tiene se construya una reforma que sea eficaz», mencionó Sergio Granados estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Los estudiantes de Derecho de la UNAM tienen cierta preocupación sobre la aprobación a esta reforma.

“Lo preocupante de esta reforma que se elimine la carrera judicial y en los términos que esta planteada no existe un fortalecimiento de especialización, a lo que me refiero es que nosotros como egresados de la licenciatura en derecho no tenemos la total preparación para poder dirimir controversias entre particulares o lograr resolver de acuerdo a derecho».

Los estudiantes de derecho comentaron que ya se han entregado varios escritos solicitando un derecho de petición para que se les escuche ya que es lo único que ellos les solicitan a los legisladores para ser tomados en cuenta.

Por: Excélsior