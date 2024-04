‘Es un honor no ser su candidato’, Máynez responde a Felipe Calderón

Luego de que Felipe Calderón lo llamara “esquirol” atacando a Xóchitl Gálvez y no a Claudia Sheinbaum durante el pasado debate, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, reviró acusando al expresidente de polarizar a la sociedad durante su mandato.Tras el primer debate en el INE, Calderón dijo que el aspirante naranja decepcionó.“Ha fungido más como esquirol, atacando a @XochitlGalvez. ¿No se dan cuenta la gravedad del momento de México? ¿Que la imposición autoritaria de @PartidoMorenaMx terminará con la democracia? O sí saben y ¿aun así lo hacen? Al menos también marcó uno vs. @Claudiashein”.“El que no se da cuenta de las consecuencias de la polarización que su mezquindad trajo a México, en 2006, es usted. Es un honor no ser su candidato. Gracias por dejarlo claro. Y que México lo tenga claro: con nosotros se acaba la guerra e inicia la pacificación de nuestro país”.Más tarde, el candidato presidencial se dijo feliz por cómo le fue en el primer encuentro de aspirantes a la Presidencia y se dio tiempo para observar el eclipse con su familia en el Bosque de Chapultepec“Felices por haberle podido demostrar a México que, con ideas nuevas y propuestas reales, podemos construir un mejor futuro para todas y todos”.Álvarez Máynez aprovecho este lunes para presentar un nuevo promocional en favor de las mujeres.“Estoy aquí porque quiero un México nuevo para quienes cuidan de México. Para que las mujeres puedan estudiar, trabajar y disfrutar la vida en igualdad de condiciones, el México Nuevo se construye con un nuevo sistema nacional de cuidados”.“¡Con ellas, lo nuevo va en serio!”También ironizó sobre los dichos de la candidata del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez que se quejó del formato del debate:“Juguemos ADIVINA QUIÉN”.“Decían defender al INE y marchar por la democracia. Después del pésimo desempeño de su candidata en el debate, le echan la culpa al INE (aunque el formato lo aprobaron las candidatas) y quieren que marche la democracia (y que yo no esté en los debates)”, expresó.Por: Excélsior