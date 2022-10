Es un honor estar en la lista de presidenciables, dice Gurría

José Ángel Gurría, exsecretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se dijo halagado por la consideración de su figura como posible candidato a la Presidencia de México.En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula el economista manifestó su intención de compartir y aportar su experiencia en el servicio público de México y a nivel internacional.

Me sorprendió mucho la nota del presidente, y me pareció una gran cortesía de su parte el hecho de que me haya puesto en una lista de 42 personas que pueden ser dirigentes de este país… Me sorprendió, pero obviamente me halagó, finalmente me pareció un honor estar en tan buena compañía”, indicó.

Gurría Treviño recordó que lleva 15 años haciendo recomendaciones y planteando cuestiones puntuales respecto de las necesidades de México.

En este sentido, indicó que está dispuesto a participar en foros con los partidos políticos que así lo deseen para compartir políticas públicas sobre lo que en su opinión puede funcionar, pues su intención, aseguró, es canalizar su experiencia y ponerla al servicio del país

.Lo que yo quisiera es poder derramar, poder compartir esta enorme experiencia que he acumulado”, insistió.

A pregunta expresa de si quiere ser presidente de México el excanciller recordó que el problema actual es que las principales fuerzas opositoras deben ponerse de acuerdo para dar su apoyo a una sola persona.

De lograrse una verdadera coalición y ser él considerado como candidato, confesó, “estaríamos, por su puesto, interesados”.

El tema de ser candidato depende de muchísimas cosas que no están en mi control y de muchas cosas que me superan.Hoy, lo que yo quisiera, es poner a disposición de los distintos partidos toda esta experiencia acumulada.”

Con información de López-Dóriga Digital