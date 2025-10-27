Ernesto Zedillo: “Morena copió lo peor del PRI y nada de lo bueno”

El expresidente de México, Ernesto Zedillo, advirtió que Morena está repitiendo los vicios del antiguo Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero sin sus aciertos institucionales ni su visión de Estado.

Entrevistado por el medio español “El Mundo”, Zedillo aseguró que “la tragedia es que Morena, en su intento de construir un partido hegemónico, ha copiado lo peor del PRI y nada de lo bueno. La corrupción guía su funcionamiento”.

El exmandatario mexicano (1994-2000), quien reside en Estados Unidos y actualmente es académico en la Universidad de Yale, afirmó que, bajo los gobiernos de Morena, México atraviesa un proceso de regresión democrática comparable con los regímenes autoritarios de América Latina.

Además, Ernesto Zedillo denunció que se ha “desmantelado el Poder Judicial, los organismos de control y la división de poderes”, y consideró que la actual administración “ha sido cómplice de la destrucción de la democracia mexicana”.

El exmandatario, quien impulsó las reformas que abrieron el camino a la alternancia política en el año 2000, sostuvo que la llamada Cuarta Transformación ha hecho un recorrido inverso a la transición democrática lograda en los noventa.

“Los nuevos autócratas no dan golpes de Estado; usan las reglas de la democracia para destruirla desde dentro”, subrayó.

Zedillo comparó las prácticas del actual gobierno con las del viejo PRI autoritario, pero recalcó que, a diferencia de Morena, el PRI del siglo XX también creó instituciones que modernizaron al país y garantizaron estabilidad económica durante décadas.

El expresidente también advirtió, en la entrevista realizada por Maite Rico, que el país se dirige hacia un “Estado policial”, debido a la militarización de la seguridad y la creciente influencia de las Fuerzas Armadas en tareas civiles y económicas.

Finalmente, lamentó que la comunidad internacional no haya reaccionado ante lo que considera “la muerte de la joven democracia mexicana”, y concluyó que el único privilegio que perdió en los últimos años “fue el de ser ciudadano de un país democrático”.

Por: Uno Tv