Ernestina Godoy no es ratificada como fiscal; Congreso de CDMX rechaza dictamen

Ernestina Godoy no fue ratificada por cuatro años más en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México luego de que el dictamen fuera rechazado hoy 8 de enero de 2024 por diputados locales en el Congreso capitalino en periodo extraordinario, a un día de concluir oficialmente su periodo como fiscal.Con 41 votos a favor y 25 en contra, los legisladores locales rechazaron la propuesta que pretendía que Ernestina Godoy permaneciera como fiscal capitalina hasta 2028, por lo que su periodo al frente de la Fiscalía de la CDMX termina este martes 9 de enero como estaba previsto.Las bancadas del PRI y PAN habían adelantado que su voto sería en contra de la ratificación al considerar que no ha habido justicia para las víctimas en muchos casos, entre ellos el desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, por lo que consideraron que se necesita un cambio en la fiscalía capitalina.El diputado local del PAN, Aníbal Cañez, le expresó a la bancada de Morena: “pese a sus intimidaciones, a pesar del uso faccioso de las instituciones del gobierno, ustedes la mayoría de Morena, no cuentan con la mayoría calificada para ratificar a Godoy”. Y consideró que la votación que tendrá lugar hoy en Donceles “tendrá un impacto directo en la atención a las víctimas, en el incentivo a la denuncia de los delitos y por supuesto en la persecución del crimen: compañeras y compañeros está en nuestras manos, más allá de nuestra filiación partidista, en días como hoy rendimos cuentas y ponemos al frente a la ciudadanía, a quien servimos por encima de los intereses personales y partidistas”.En contraste, la diputada local de Morena, Guadalupe Chávez, expresó que los diputados de oposición se niegan a votar a favor de la ratificación de Godoy, porque buscan impunidad, para presuntos delitos que han cometido.»Puede o no ser ratificada -Godoy- pero sépanlo todos: en esta ciudad de derechos hay justicia, puede estar Ernestina Godoy o no, pero ustedes todos los que tienen una cuenta con la justicia, la van a pagar, que no se le olvide al pueblo quién los ha reprimido…muy pronto vamos a ver dónde deben estar, en la cárcel, no en sus curules”, dijo desde tribuna.La coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila, afirmó que la oposición se opone a la ratificación, pues Godoy descubrió el modus operandi de la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez.»Se acabó la impunidad y por eso los intereses político delincuenciales, se oponen rabiosamente a su ratificación, del otro lado está el partido del cartel inmobiliario y el partido de la trata de personas, obsesionados con impedir a cualquier precio la ratificación de la fiscal, lo que se descubrió en esta administración es que existía un cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, que tenía más de una década operando y donde estaban involucrados altos funcionarios de la alcaldía y legisladores”, dijo desde la tribuna.Por su parte, el diputado Royfid Torres, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, expresó que votaría en contra de la ratificación de Godoy, porque en la fiscalía local no se está garantizando el acceso a la justicia a los capitalinos y hay un abuso del uso de la prisión preventiva.»Más del 50 por ciento de quienes hoy enfrentan un proceso en prisión preventiva, y sólo 4 de cada 10 de éstas personas, tienen una correcta evaluación de riesgos procesales, es decir, que hoy la fiscalía se va en la mayoría de las ocasiones, por la ruta fácil de la prisión preventiva para sujetarlos a proceso, sin tener detrás una evaluación real de los riesgos procesales, movimiento ciudadano está en contra de la prisión preventiva», dijo Torres.Por: Excélsior