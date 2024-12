ERA: Es de todos y es de nadie

José Antonio Molina Farro

“El bien quisimos el bien: enderezar el mundo. No nos faltó entereza, nos faltó humildad: Soberbia de teólogos”. Octavio Paz

El profeta se define por su visión, busca lo absoluto, para él la negociación y la transacción pueden ser una fuente de humillación.

Para un líder que se precie de serlo es una etapa en el camino, compuesto de ajustes y matices, pero guiado por la visión del destino. La valentía para elegir entre opciones complejas y difíciles, lo cual requiere voluntad para trascender la rutina y fuerza de carácter cuyo beneficios y peligros solo pueden vislumbrarse de forma incompleta.

Tiene una devoción casi mística para superar los desafíos. Hay que tomar decisiones y mantener promesas.

La política es una acción pragmática con fines morales, reclama una gimnasia de la voluntad. A las cuatro virtudes cardinales ERA agrega el coraje moral para hacer lo correcto a pesar de las circunstancias.

El autodominio define al hoy gobernador en funciones, el estoicismo su cara pública, la ternura la reserva principalmente a su familia y a los desamparados.

Sus giros idiomáticos, sus movimientos físicos, su tono de voz, las inflexiones. No practica una falsa humildad. Los ciudadanos confiaron en él porque les pareció un paladín de sus intereses profundos, poderoso y confiado.

ERA asume el poder sin compromisos con grupos políticos ni con poderes fácticos. El equipo que le rodea es complemento de su vitalidad interior.

Puede verse magnificado o debilitado según sus fortalezas y debilidades. También se indigna, con justicia, de la ignominia de quienes teniéndolo todo no se esfuerzan por ayudar a quienes nada tienen para que vivan un poco mejor.

El que no funciona se va. En Chiapas no hay derecho al miedo. Su palabra condensa la fuerza de una potencia que contagia y obliga a sus colaboradores a actuar en consecuencia.

La ley se va a aplicar, “todos los delitos del fuero común, vamos con todo, con valor”. Saber bien a donde se va es encomiable, no saber rectificar conduce a la liturgia.

De ahí que el que no funcione se va, sin miramientos, no hay vínculos emocionales que lo desvíen de sus objetivos.

La paz volverá a Chiapas, dijo, con la Secretaría de Seguridad del Pueblo con el Secretario a cargo de Óscar Aparicio Avendaño, un hombre de eficiencia probada, y el muy experimentado Fiscal de Justicia Jorge Luis Llaven Abarca.

Puso un plazo perentorio para resolver el principal flagelo en la entidad hoy día; la violencia sistémica, focal y episódica.

Mis dichos son mis hechos, mis hechos son mis dichos. No hay dilación. Puso en marcha el programa “Carretera Segura”, que contempla una fuerza de reacción inmediata para mantener perfectamente patrulladas las carreteras y no permitir que atenten contra la integridad de las familias y su patrimonio. Hay que subrayar que el nuevo grupo de élite Fuerza de Reacción Pakal, cuenta con 500 nuevos agentes, muchos de ellos ex agentes de la extinta Policía Federal, así como ex elementos de la Guardia nacional con entrenamiento en el extranjero.

La presidenta Claudia Sheimbum al encabezar la reunión del Consejo Nacional de Seguridad hizo una firme petición a los 31 gobernadores y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en la estrategia para pacificar al país.

Llamó a establecer un frente nacional contra la inseguridad. “Y aquí no hay división política, no hay politiquería que valga tenemos que caminar juntos en este proceso”.

Hizo énfasis en que cada gobernador tiene que garantizar la seguridad de la gente y evitar posturas que delegaban esta tarea a la federación o se mantenían evasivos ante el problema: “en pocas palabras: que cada uno haga su parte en este proceso”.

ERA no esperó el llamado de la presidenta, sabedor de su gigantesca responsabilidad hizo y hace lo suyo desde el primer día de su mandato.Impunidad y corrupción.

No es ocioso repetirlo una vez y otra también. Se reproducen como a Hidra de Lerna, se exhiben pero no se castigan, por lo mismo son un incentivo perverso a la prevaricación y la impunidad. Un cíclico flagelo que atraviesa casi todas las coordenadas del poder público. Es indignante el saldo de nuevos millonarios cada seis o cada tres años.

En la sicología individual de Eduardo Ramírez no existe el miedo, esto es clave del carácter y de la acción. Hay en el horizonte un liderazgo con proyecto y una nueva visión de gobierno, una convocatoria a la unidad y el trabajo incluyente y con ánimo genuino de aprovechar fortalezas y potencialidades.

No será el líder providencial que terminará en seis años un cuadro de siglos, pero sin duda ascenderá a Chiapas a un nivel superior de su ciclo histórico. P. D. “El hombre que se adapta a las circunstancias es sabio.

El hombre que adapta las circunstancias a sí mismo es poderoso. El hombre que crea nuevas circunstancias es un genio”. Francis Bacon