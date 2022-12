‘Entregando la banda presidencial, me jubilo’, reitera López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este día en la mañanera: “Entregando la banda presidencial, me jubilo”.

Ante los medios reunidos en Palacio Nacional, mencionó que “jubilar es sinónimo, para mí, de desaparecer”, por lo que aseguró que se está “preparando psicológicamente” para la jubilación.

Mencionó que seguirá escribiendo libros “porque si no, no podría vivir”.

Sobre el retiro y su alejamiento de la política, incluso, bromeó, al mencionar que en su casa de Palenque pondrá un anunció: “No se habla de política”.

Insistió que cuando se retiré, saldrá por completo.

“Nada de redes, ni de congresos ni de hablar de política con mis hijos”.

Ya en la primera quincena de este mes, López Obrador afirmó que una vez que concluya su periodo en el gobierno y se retire a su rancho en Palenque, Chiapas, no volverá a tener alguna actividad pública e incluso va a cancelar su línea telefónica para aislarse por completo.

En su rueda de prensa advirtió que su retiro será absoluto y no permitirá, incluso, que se le tomen fotografías durante su retiro.Ya me voy a retirar en septiembre del 24 y ya no quiero saber nada de política ni voy a escribir sobre anécdotas de este tipo.

«Me voy a meter a hacer un libro que quiero, que voy a publicar en tres, en cuatro, en cinco años. Porque ya no voy a hablar, voy hasta cancelar mi teléfono, no voy a permitir que me tomen fotografías y para evitarlo pues voy a procurar no salir, no voy a aceptar ninguna invitación para ir a una conferencia, a nada».

Por: Excélsior