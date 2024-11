Ensalada de Grillos:Trumpfobia

Ciro Castillo

Mientras Eduardo Ramírez Aguilar presentaba a un tercer bloque de su gabinete que le acompañará en el sexenio de 2024 a 2030, el mundo comienza a “tragarse” y asimilar la victoria del magnate Donald J. Trump en las elecciones de Estados Unidos.

Dicen los que conocen la historia de la Casa Blanca, que es la primera vez en 100 años que un expresidente derrotado en unos comicios regresa de nuevo al cargo, victorioso.Muchos ingenuamente se preguntan en México cómo es que un impresentable, incluso acusado de varios delitos, fue elegido como el mandamás en el país más poderoso del mundo.

La respuesta es sencilla y se llama populismo. Los hay en los extremos: la izquierda o la derecha.

Por esa razón los argentinos eligieron a Milei, quien es una especie de Trump latino y quizá también por ese motivo hubo “buena química” entre el hoy todavía expresidente y Andrés Manuel López Obrador en su momento.

Tampoco olvidemos que en la Unión Americana el voto directo no cuenta y son delegados por cada estado los que finalmente deciden hacia dónde va el barco.

Algunos analistas catastrofistas opinan que Donald Trump llegará a la Casa Blanca en una especie de versión recargada, y ahora rodeado de personajes radicales.

Otros más cautos, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dice que no pasa nada y que la economía mexicana está fuerte, opinan que Trump será nuevamente llamarada de petate, y que no cumplirá sus amenazas, entre ellas, aplicar 25 por ciento de aranceles a las exportaciones mexicanas, así como deportaciones masivas de migrantes y “bombardear” a los cárteles de este lado del río Bravo.

Por lo pronto, ayer la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, habló con el próximo presidente del país de las barras y las estrellas. Dicen que le fue muy bien. Que la Virgen de Guadalupe, cuya fiesta ya está a la vuelta de la esquina nos agarre confesados…

Tercer bloque

Algo importante a resaltar en el tercer bloque de 27 funcionarios presentado este jueves por Eduardo Ramírez en su natal Comitán, es que está dando paso a rostros nuevos.

También, y lo ha venido repitiendo, él no tiene compromiso con nadie, es decir, quien no esté a la altura de las circunstancias tendrá su debut y despedida.

La Secretaría del Bienestar se llamará Secretaría del Humanismo. El humanismo es una política transversal en el gobierno de la nueva ERA.

Les pido a los medios que me ayuden, no tengo compromiso con mi gabinete, quien no esté a la altura de las circunstancias, será reemplazado, dijo tras dar paso a las designaciones siguientes: Secretaría de la Gubernatura (antes Secretaría Técnica), Fernando Bermúdez; Secretaría del Humanismo (antes Secretaría del Bienestar), el doctor en Ciencia Política, Francisco Chacón; Secretaría de Protección Civi, Mauricio Cordero; Secretaría de Igualdad de Género, Dulce Rodríguez Ovando; Secretaría de Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzin y Consejería Jurídica, Guillermo Nieto.

Lucha contra el analfabetismo

Hago énfasis en las tres designaciones de Alfredo Ramírez Guzmán, quien será subsecretario de Educación Federalizada y actualmente es quien encabeza al partido Redes Sociales Progresistas, de la mano del liderazgo de Ricardo Aguilar.

El designado es un todoterreno, pero además es maestro de profesión y le tocará tratar con los nada suaves integrantes de la Sección 7 del SNTE.

Conozco también al subsecretario de Educación Estatal, Gilberto de los Santos Cruz, un luchador de izquierda y al próximo subsecretario de Planeación, Eduardo Grajales, quien, me consta, se ha esforzado por seguir preparándose.

Les encargo el Proyecto educativo “Chiapas puede”, les dijo ERA, quien quiere levantar bandera blanca en analfabetismo.

Espacio para las mujeres

Cuando hizo el anuncio de la titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas, el próximo mandatario estatal fue claro: quiere darles participación pero no de a “mentis”.

Quiero que las mujeres tengan una auténtica representación. Los pueblos indígenas merecen un gran respeto, pero también representan un antecedente en mi vida. No hay municipio que no haya visitado en al menos 15 veces, manifestó antes de dar paso a Leticia Méndez Intzin, una mujer originaria de Tenejapa que ha dado sobradas muestras de capacidad.

En fin, que el comiteco nuevamente ha dejado un buen sabor de boca entre quienes estuvieron pendientes de las nuevas designaciones.

Demostró que tiene claridad con respecto a lo que quiere lograr en materias como la educación, así como ligar la cultura al turismo.Por demás está también decir que volvió a mostrar que es un hombre leal con quienes le han sido leales en las buenas y en las malas…

