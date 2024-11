Ensalada de GrillosTrumpadas

Ciro Castillo

Genio y figura. Quienes hablan de Donald J. Trump aseguran que así ha sido siempre: una especie de gandalla del barrio, misógino, racista, acosador y bueno para negociar arrinconando al rival.

Los que decían que los dichos durante su campaña eran solamente afirmaciones para ganar adeptos, parece que se equivocaron.El magnate, a quien millones de mexicanos seguramente vieron alguna vez en la famosa película navideña, “Mi Pobre Angelito 2”, volverá a la Casa Blanca y “recargado”.

Aunque ya lo había advertido durante el proceso electoral, en el cual derrotó por buena diferencia a la demócrata Kamala Harris, el republicano puso los pelos de punta e hizo caer al peso frente al dólar con un mensaje (pa’ que la cuña apriete) en su propia red social.

Dijo el magnate, quien parece haber librado acusaciones como el presunto soborno a una actriz porno con dinero público, que en cuanto llegue al cargo (20 de enero próximo) firmará unos decretos que implicarían aranceles de hasta 25 por ciento para las exportaciones de México y Canadá hacia el país de las barras y las estrellas.

A pesar de que aún no ha llegado al cargo, parece que esta vez hay que tomarse muy en serio su amenaza, la cual, también podría ser parte de una estrategia para negociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero a su modo…

Bien capoteado

En lenguaje taurino, la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, capoteó bien la embestida del “toro neoyorquino” Donald Trump, quien pretende arrinconar a la nación azteca para cuando llegue la hora de negociar.

Aunque no pudo ocultar su molestia y por momentos parecía “remachar” la mandíbula, la mandataria expresó que a cada arancel que aplique el nuevo gobierno de Estados Unidos, su administración responderá con otro arancel.Luego, pareció matizar cuando indicó que tiene “la visión” de que habrá un entendimiento con el gabinete del republicano, en el cual hay personajes que consideran que el Ejército estadounidense debe cruzar el río Bravo y arremeter contra los grupos criminales, porque simplemente los gobiernos mexicanos no han podido o no han querido contenerlos…

Carta a Trump

“Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos.

A un arancel, vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes.

Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años.

¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo”, indicó la primera presidenta de nuestra nación que parece estar ante su mayor reto durante toda su carrera política.

La morenista leyó una carta que el mismo martes enviaría al próximo mandatario norteamericano, en la cual, dice que hay otras maneras de entendimiento para acabar con temas como la migración y el narcotráfico.

El miércoles matizó, pues dijo que la misiva sería reestructurada, porque fue elaborada antes de que Trump lanzara el último de sus amagos.

En la comunicación “epistolar”, la presidenta de México afirmó que está convencida de que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener su sociedad comercial, ya que de esta manera se puede seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos.

La migración“Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad en nuestras naciones, espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto”, dijo Sheinbaum.

Resaltó que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan territorio mexicano y que tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América, por lo que, como resultado de esta política y de acuerdo con las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EUA (CBP, por sus siglas en inglés), los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75 por ciento de diciembre de 2023 a noviembre de 2024.

“Por cierto, la mitad de los que arriban, es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP One.

Por estas razones, ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera”, aclaró la mandataria, quien el miércoles presentó a un equipo de empresarios, encabezados por Altagracia Gómez Sierra, el cual, sería el encargado de negociar y hacer ver a los Estados Unidos, sus gobernantes, legisladores y empresarios, el error que cometería Donald Trump al aplicar aranceles.

Sería como un “balazo en el pie”, dijo Marcelo Ebrard, actual titular de Economía, al referirse a la medida que pretende aplicar el “güero” Trump cuando llegue al puesto…

Aderezo

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, encabezó su última reunión con el gabinete legal y ampliado. Les agradeció por su trabajo y afirmó que cumplieron con las acciones para tratar de beneficiar al pueblo…Síguenos en:@ensaladaedg@laneta@gacetamexicana@chiapas247@enlaceChiapas@tresminutosinforma@encontrastes