Ensalada de Grillos:Temblores nocturnos

Ciro Castillo

Otra vez nos tocó la "temblorina" madrugadora. Un sismo de magnitud 5.8 (que primero dijeron había sido de 6.4) rompió la tranquilidad de miles de chiapanecos.Aunque algunos no lo sintieron porque tienen el sueño muy profundo, quienes sí se percataron dieron cuenta de la sacudida.El reporte oficial del miércoles, en voz del propio gobernador Rutilio Escandón Cadenas, indica que solamente hubo daños materiales leves y, por fortuna, ninguna pérdida humana que lamentar.El mandatario tendrá que dar un jalón de orejas en Protección Civil, donde despacha Luis Manuel García Moreno, quien, si bien es un experto, no está exento de rendir cuentas.La ciudadanía cuestionó porqué razón las alarmas sísmicas no se prendieron.Aunque la experta en estos temas, Silvia Ramos, aclaró que estos aparatos se activan solamente cuando el movimiento telúrico supera la magnitud 6, no estaría de más que el titular del Poder Ejecutivo apriete ahí algunas tuercas.Por si no estaba enterado, desde este espacio le avisamos, en el área de monitoreo volcánico de la Unicach pasan penurias por falta de equipos que, si bien son costosos, son muy necesarios…La foto, la fotoHoras antes del sismo que fue a las 3:33 AM, pero todavía en martes, hubo un pequeño movimiento telúrico, pero en la política chiapaneca. Circuló una fotografía en la que se mira al senador Eduardo Ramírez Aguilar y al director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, compartiendo un café, suponemos que, en Ciudad de México, con la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde."Una noche de amena tertulia: dos abogados y un politólogo. Dos del sur, una del norte, con trayectorias políticas diferentes, pero con coincidencias y convicciones que nos unen. Los tres formamos parte del mismo movimiento. Compartir nuestras historias nos hacen más fuertes", escribió ERA, hoy también presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado en la red social "X"."Una noche de martes de amena tertulia: dos abogados y un politólogo. Dos del sur, una del norte, con trayectorias políticas diferentes, pero con coincidencias y convicciones que nos unen. Los tres formamos parte del mismo movimiento. Compartir nuestras historias de vida nos hacen más fuertes. ¡Feliz noche a todos y todas!", escribió Zoé Robledo en la misma red social con casi el mismo mensaje.De inmediato las especulaciones para bien y para mal. Que si por qué razón la titular de la política interior los sentó en la misma mesa. Que si fue un pacto. Que si fue una llamada de atención.Aunque la joven titular de Gobernación no difundió nada al respecto, la conclusión parece ser una: de esa mesa saldrá el próximo gobernador de Chiapas. Los dados están echados y los que gustan o no de la política pueden ir haciendo sus apuestas…Campaña sucia: AdánLa misma noche del martes, el periodista Carlos Loret presentó un reportaje en el que se intenta manchar a Rosalinda López Hernández, funcionaria del SAT.En respuesta a los ataques contra la originaria de Tabasco, Adán Augusto López Hernández salió a dar la cara un día después y, desde Monterrey, afirmó: "no van a conseguir manchar el prestigio de mi hermana, Rosalinda López Hernández, actual Administradora General de Auditoría Fiscal del SAT."Descartó que tanto él como su hermana, se vean afectados con esta investigación del medio Latinus, al que calificó como "gatillero"."¿…cree que pudiera verse manchada la institución? Yo le diría que Rosalinda tiene una trayectoria profesional intachable, que es una experta en el manejo tributario y que desde luego que intentan con esa campaña sucia mancharle a su prestigio. Creo que no lo van a conseguir", atajó el extitular de Gobernación, quien en la capital neoloenosa afirmó que seguirá recorriendo el país con la frente en alto…Aderezos-Cuatro aspirantes a ser candidatos presidenciales del autollamado Frente Amplio Opositor pasaron a la siguiente ronda. Son: Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Enrique de La Madrid y Beatriz Paredes. Los otros tres: Francisco García Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera fueron cepillados. Aunque hagan berrinche y digan que consiguieron 150 mil firmas de apoyo, la realidad es que tenían muy pocas posibilidades de figurar…-No está de más prestar atención a lo sucedido en Ecuador donde el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado casi a plena luz del día. Ocurre un magnicidio a unas cuantas semanas de la votación definitiva y esa nación podría entrar en una crisis política. Se ve al hombre de 60 años, antes periodista, ir ingresando a una camioneta cuando se desata la balacera. ¿Qué recuerdos les traerá a muchos mexicanos?-Este jueves en San Cristóbal de Las Casas se esperaba la presencia de Marcelo Ebrard y el sábado, Claudia Sheinbaum hará lo propio en la ciudad coleta, en Tuxtla Gutiérrez y en Villa Corzo…