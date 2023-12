Ensalada de Grillos:Sin vergüenza

Ciro Castillo

Entiendo la estrategia del partido Morena, y no de su dirigencia, sino de las sugerencias que sigue y seguramente seguirá haciendo su fundador, Andrés Manuel López Obrador.

Me refiero a dar cabida a personajes de todos los colores partidistas para, de esa manera, conformar una especie de tutifruti.A los que no acaba uno de entender, o más bien, sí, es a esos políticos que ya fueron, ya dieron lo que tenían que dar y, a fuerzas, quieren seguir colgados de la ubre pública.

El fin de semana, la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum anunció al equipo que conformará su proyecto de nación, y aparecieron nombres como Javier Corral, un recalcitrante panista, quien incluso se confrontó duramente con el hoy presidente de la República y ahora se da golpes de pecho en nombre de la 4T.

Opinó que “confía” en que Claudia encabece un proceso de reconciliación en México, haciendo eso, un “tutifruti” político.Aunque no le dieron cargo, por ahora, apareció también en ese acto público el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, encumbrado por su papá, Pepe Murat.

Él como muchos otros le deben toda su carrera a un partido político y ahora que, dicen, Alejandro Moreno (también un impresentable) les cerró la puerta, entonces se van y se suben al tren “guinda”.

¿Qué buscan esos políticos que se cambian de colores partidistas como cambiar de calzones? ¿Realmente creen que la gente les cree que quieren “seguir sirviendo” al pueblo?

¿Es la búsqueda de impunidad o es tanta la hambre de poder que no pueden soltar la teta de la que han mamado muchos años, algunos décadas?El ahora exministro de la Corte, Arturo Zaldívar, también aparece en el “cuadro” anunciado por Claudia Sheinbaum.

No dudamos de su aporte y de su experiencia, pero que no hace poco juraba cumplir la Constitución y ahora se pone el chaleco guinda.

No es ilegal, pero sí inmoral, dice el propio AMLO.Como ya hemos machacado muchas veces, y eso incluye a los ahora exgobernadores, no de Morena, que han aceptado embajadas, por políticos sin vergüenza es que la gente llega al hartazgo de la política.

Hay excepciones y modos, pero en ocasiones pareciera que todos son iguales…

Empezó el desfile

Comenzaron a sonar los nombres de hombres y mujeres que buscan ser candidatos, principalmente de Morena, a las distintas alcaldías de Chiapas.

Destacan, por obvias razones, los municipios grandes como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

Este lunes, por ejemplo, cuando el partido guinda abrió el registro para aspirantes a presidente municipal y diputaciones locales, se registraron personajes como Ángel Torres para la capital del estado.

El actual titular de Obras Públicas venía sonando desde meses atrás y, mediáticamente, se ha posicionado muy bien.

También sonó el registro del diputado local Felipe Granda, un empresario que siempre ha encontrado la forma de treparse al partido político que está de moda.

Faltan otros como el titular de Transporte, Aquiles Espinosa García, quien también ha alzado la mano… más los que se apunten.

Lo hemos comentado aquí en este espacio, no será fácil superar lo conseguido por Carlos Morales, quien ha gobernado a “conejolandia” dos trienios al hilo.

En Tapachula, quien hizo lo propio fue el diputado local Yamil Melgar Bravo, quien ya había dejado de manifiesto su interés por ser candidato a “la Perla del Soconusco”.

Seguramente no será sencillo, pues también existen otros “jugadores” que tienen el mismo objetivo, aunque el aún presidente de la Jucopo lleva camino adelantado.

Freddy Escobar Sánchez (titular de Vivienda en el estado) fue otro de los registrados este inicio de semana para Tapachula, pero hay otros más que buscan gobernar uno de los municipios más importantes de la entidad.

En los próximos días iremos conociendo más nombres de hombres y mujeres que quieren ser encumbrados por Morena, el partido con el que todos quieren ahora.

Ojalá que no se pongan la “casaca” solo por conveniencia y ojalá que no lleguen, los que lleguen, con esa hambre desmedida de poder y riqueza que los hace perder el piso y olvidarse de cuál realmente es el sentido de la política y el servicio público. Se vale comer con manteca, pero no ser cochis…

Aderezos-

El senador Eduardo Ramírez reapareció después de unos días de “guardarse” por un problema en las vías respiratorias.

Lo hizo durante una reunión de trabajo con la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, con quien abordaron temas de la agenda legislativa en la Cámara Alta.

El Jaguar sigue sacando la tarea en el Senado sin descuidar al terruño donde todo se ha ido acomodando para que en junio de 2024 arrase en las urnas…

-En Nuevo León parece ir concluyendo la novela “fosfo fosfo”, protagonizada por el (de nuevo) gobernador Samuel García, quien quedó mal parado después del desbarajuste que hizo al intentar ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

A ver si no se la cobran los regios a él y al partido naranja, cuyo líder, Dante Delgado, se sostiene con el PRI y el PAN, ni a la esquina…Síguenos en:www.ensaladadegrillos.com@EnsaladadeG@LaNeta3MinutosInformaEnContrastesLaPortadaChNau.MxHoyEnChiapasEsferaPublica.MxInformativoChiapasChiapas24/7