Ensalada de Grillos:¿Sin matices?

Ciro Castillo

No solo ahora, pero particularmente en este sexenio, las y los políticos que tienen “la voz cantante” se empeñan en pintar a México en blanco y negro, sin matices.

Es como si fuera el país de los ricos y los pobres, de los buenos y los malos, de los que pagan impuestos y de los que no pagan, de los que quieren la 4T y de los que no la quieren, de los que están en contra de AMLO y los que están favor. Y la verdad no es así.

La nación con su Norte, con su Centro y su Sur Sureste tiene sus matices, sus diferencias, sus formas de ser, sus formas de ver al mundo, sus formas de entender lo que pasa, sus formas de atender las situaciones.

No todos los ricos son ricos, pues también ahí hay niveles. Y lo vimos hace poco cuando el empresario Germán Larrea, por un lado era el más interesado en comprar Banamex y andaba muy de manitas sudadas con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y luego desistió porque, por el otro lado, la federación tomó el control de un tramo de vías férreas en el Sureste del país (que no fue expropiación, dijeron).Hay ricos que ayudan y seguramente pagan sus impuestos, como también los hay quienes evaden al fisco y solo “le juegan su cabeza” a la federación cuando se dicen aliados.

En contraparte, también hay pobres que están con la 4T porque simplemente les conviene. Porque están acostumbrados a estirar la mano. Lo mismo hicieron con el PRI y con el PAN. Los hay también quienes a diario se “rompen el hocico” tratando de llevar comida a sus mesas, y a ellos les da igual quién gobierne. Claro que no le hacen el feo a recibir un dinerito, pero aún si no lo recibieran seguirían viviendo.

Que si hay buenos y malos en la sociedad mexicana, pues claro que los hay. Los ha habido en todas las épocas y en todas las naciones. Hay quienes ya nacieron así, con la predisposición a ser malos y el contexto en el que crecieron los acabó de forjar.

Claro que eso se evitaría con la aplicación de la ley sin distingos, dejando de lado la corrupción y la impunidad.¿A favor o en contra?Lo vimos el domingo, unos cuantos “defensores de la 4T” seguían protestando frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque, dicen, los ministros son unos “señores y señoras” que solamente defienden a los ricotes.

Ellos, como quizá la mayoría de los mexicanos, hasta hace poco no tenían ni idea de quiénes eran las y los ministros de la Corte, pero ahora les lanzan consignas y les ponen nombre a los ataúdes.Y del otro lado, la mayoría de los miles de mexicanos y mexicanas que salieron a protestar en favor de la autonomía del Poder Judicial, quizá tampoco sabían por qué estaban ahí.Quizá una buena parte de ellos sí, porque se supone son letrados y estudiados, integrantes de familias acomodadas o de una clase media que ahora llaman “aspiracionista”.

Quizá a muchos también solamente los mueve las ganas de protestar contra un gobierno “cuatroteista” que, igual que los anteriores, ofreció cosas y no ha cumplido.Cambió la forma de gobernar, sí. Ya no hay lujos ni excentricidades.

El presidente habla todos los días con la prensa y viaja en avión comercial. Se prioriza a los más pobres para recibir apoyos sociales, así como a los jóvenes y adultos mayores; sin embargo, problemas como la inseguridad, la corrupción y la falta de una salud digna para todos, no llegaron con el cambio verdadero.

Decir que todo ha sido malo o decir que todo ha sido bueno, sería caer en lo mismo: en ver a un gobierno y a una nación sin matices. Decir que todos los que conforman la Cuarta Transformación son buenos o son malos, sería lo mismo: medir a todos con la misma vara y agarrar parejo.

Asegurar que todos los de la oposición son malos, corruptos y que no quieren la transformación del país también sería decir mentiras.

También entre los que se dicen de oposición hay personajes con los que no iríamos ni a la esquina, pero también existen quienes aportarían mucho a México.Estamos a 15 meses de que concluya este sexenio, aproximadamente.

Muchas cosas han cambiado y muchas otras no; sin embargo, no podemos seguir viendo todo en blanco y negro, entre dos polos, entre dos opciones de país, también hay matices…Aderezos

-Se acabaron las campañas en el Estado de México. Si las encuestas no se equivocan, será el fin de uno de los bastiones priístas más grandes del país, donde nunca antes había habido alternancia. Y aun así, en la dirigencia del tricolor siguen aferrándose a la migajas y viviendo de anécdotas…-En Coahuila, la historia parece que se escribirá de forma distinta.

El PRI, que ha gobernado por casi 100 años, seguirá vivito y coleando. Cobra más fuerza la teoría de que ya todo estaba pactado entre tricolores y morenos…-Una bocanada de aire ha sido el operativo militar en varios municipios de la Frontera de México y Guatemala. La gente se siente más segura, pero hasta cuándo.

Los soldados no se pueden quedar para siempre. La situación es más profunda…Síguenos en:www.ensaladadegrillos.com@EnsaladadeG@LaNeta3MinutosInformaEnContrastesLaPortadaChNau.MxHoyEnChiapasEsferaPublica.MxInformativoChiapasChiapas24/7En Twitter: @EnsaladadeG(Foto: Tomada de la cuenta de twitter del periódico La Razón de México)