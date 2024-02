Ensalada de Grillos:Madurez

Ciro Castillo

Mi pequeño manojo de lectores no me dejará mentir. En varias ocasiones hemos escrito respecto del crecimiento mostrado por el hoy candidato a la gubernatura por siete partidos políticos, Eduardo Ramírez Aguilar.

Ya había dado muestras de ello cuando estuvo al frente de la Secretaría de Gobierno en el sexenio de Manuel Velasco, con quien el comiteco ahora mismo parece haber pintado su raya. Sabe que su cercanía puede ser un lastre para lo que se aproxima, además de que “El Güero” es uno de los políticos más camaleónicos de la actualidad.

El domingo el Consejo Estatal de Morena entregó al senador con licencia la constancia que le acredita como su candidato único a la gubernatura. Y fue en el terruño, en “cositilandia”, en la tierra de Don Belisario Domínguez Palencia. Para que no quedara duda.

Adelantábamos en la entrega de este inicio de semana que ese escenario todavía hace meses parecía impensable, pues ahí mismo, dentro del partido “guinda”, muchos de los que ahora se toman “selfies” con el Jaguar Negro, jugaban a las contras y hacían sus apuestas por otros y otras.

Pero lejos de esa etapa que quedará para el anecdotario, Eduardo Ramírez Aguilar mostró el domingo ante cientos de morenistas y neomorenistas esa madurez y esa finura política que, en mucho, adquirió durante su paso por el Senado de la República donde ocupó cargos que ningún chiapaneco había logrado.

“No soy un grillo político. Soy un político profesional”, soltó ante los presentes. Y sí, desde que asumió la coordinación de los comités de defensa de la 4T en la entidad, el comiteco se ha dedicado a construir alianzas.

“No seré un sectario. No seré un triunfalista. Creo en el diálogo y creo en la paz. Aprendí a ser un hombre tolerante, incluyente y a ponerme en los zapatos de los demás”, expresó, en un discurso sin desperdicio…Claridad

Y dando muestra de esa madurez de la que hablamos, ERA fue firme, claro y preciso al indicar que no tiene candidatos para las distintas alcaldías en disputa donde el “caldo está caliente”.

“El pueblo pone. Así que no se pongan nerviosos”, dijo, además de agregar otro aspecto que es clave y que él tiene claro: “Quiero llegar el dos de junio en la noche y decirle a Claudia Sheinbaum, Chiapas te cumplió.”Con tacto y midiéndole el agua a los camotes, Ramírez Aguilar tocó un tema que es clave para la entidad en estos momentos: la seguridad.

Él sabe que esta situación, como en otras partes del país resulta delicada, pero no depende solamente de una persona, en este caso del gobernador Rutilio Escandón, con quien ERA ha tratado de llevar una relación cordial, sino de la política implementada a nivel nacional.Por eso lo abordó, pero, de nuevo, con finura.

“Voy a ir a los municipios de la Sierra. Estoy preparándolo. Estoy haciéndolo con conciencia. Voy a llevar esperanza”, expresó.“Voy a convocar también a los pastores a los sacerdotes y a todos los líderes de las cámaras”, complementó en esta materia, sin duda, clave para la entidad…

Sabedor de que prácticamente todos los medios de comunicación estaban pendientes de su protesta como candidato único de Morena, Eduardo Ramírez mandó un mensaje contundente.“(…) me he preparado para este momento, no soy un improvisado. Soy un hombre al que le acompañan valores y principios”, expresó además de definirse como un funcionario que da resultados e invitar a todos a acompañarlo en lo que sigue.

A sus familiares, a sus amigos, a sus paisanos y a los chiapanecos, convocó a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, así como a honrar la letra del Himno a Chiapas, la cual habla de caminar con paso gigante hacia la gloria y hacia el triunfo…

Se había rumorado que en estos días, Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, Verde y PT, saldría del encierro y comenzaría un fuerte recorrido por el país, el cual, incluiría una serie de entrevistas a los medios de comunicación, de los cuales se había mantenido un tanto alejada, y así fue.Este martes concedió amplias entrevistas a dos de los periodistas más escuchados de este país: Joaquín López Dóriga y Ciro Gómez Leyva, quienes, la trataron como lo que es, la virtual presidenta de México.

El contenido de las conversaciones las analizaremos en la siguiente entrega, pero hay que reconocer que a Claudia Sheinbaum se le vio entera, sonriente, ecuánime, preparada, como alguien que sabe que camina bien hacia una victoria inminente…-Empieza a crecer en Chiapas, sobre todo después de la toma de protesta de Eduardo Ramírez como candidato único a la gubernatura, la idea de que llegaron los nuevos rojos.

Y nos referimos al partido Redes Sociales Progresistas, el único partido que se la jugó con ERA de principio a fin, liderados por Ricardo Aguilar, fundador del movimiento democrático magisterial en el país.

RSP Chiapas, completamente desligado de lo que fue, en su momento, RSP-México, el cual perdió el registro, está llamado a convertirse en uno de los partidos más fuertes de la entidad, solo detrás de Morena. Amor con amor se paga, dice AMLO…