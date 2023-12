Ensalada de Grillos : Impaciencia naranja

Ciro Castillo

El sábado cuando nos enteramos de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, había declinado sus intenciones de ir tras la Presidencia de la República por el partido Movimiento Ciudadano, nos llegaron tres historias a la mente, las cuales son todo lo opuesto a la cara mostrada por el creador, junto a su esposa, del banal “fosfo fosfo”.

Una, la noticia de un grupo de pescadores del municipio de Tonalá, Chiapas, quienes este sábado capturaron parte de un cardumen de peces, lisas básicamente.

Los costeños que lanzaron sus redes a la zona de Playa del Sol hicieron fiesta, pues, aquello, es algo poco común. Sí sucede, pero no es de todos los días.

De un solo tajo sacaron unos 80 o 100 mil pesos de pescado, pero, me preguntaba, cuántas veces habrán salido y regresado sin nada o con casi nada en las manos. Cuántos “tarrayazos” sin frutos habrán lanzado en su vida.

También pensé en el fotorreportaje publicado por los compañeros de Cuarto Poder, Daniel Díaz y Diego Pérez, este domingo, en el cual contaron la historia de don Saul, prácticamente el único reparador de cámaras digitales en Tuxtla Gutiérrez.

Reparar un promedio de cinco cámaras en un día durante 18 años y escudriñar a cada una de ellas para encontrar una solución, sin duda, requiere un gran ejercicio de paciencia, sin olvidar la preparación que ha requerido.

Conseguir que el dueño de un equipo fotográfico vuelva a hacer “clic”, sin duda, es un acto de amor al prójimo, pero, insistimos, un acto de paciencia, de resistir día tras día.

Recordé también el caso de un pariente cercano que, de la nada, supo que nació sin un riñón y el otro está prácticamente inservible. Solo un trasplante logrará salvar la vida a sus escasos 18 años.

Perder la salud es muy sencillo y puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, pero recuperarla, requiere de mucho esfuerzo y también de mucha paciencia.

Eso, la paciencia, es lo que parece que hemos perdido sobremanera en estos tiempos en los que todo va muy rápido. La modernidad nos come. Quisiéramos que los frutos se dieran pronto y sin el mayor esfuerzo, pero no, la vida no es así.

Paciencia es la que no tuvo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien de un bocado quiso comerse la Presidencia de la República cuando no había cumplido ni la mitad de su gestión en una entidad tan próspera como la suya…

Conjeturas naranjas

Y ahora, ¿qué pasará con el Movimiento Naranja? Es lo que muchos se preguntan, dejando incluso atrás el “desastre” constitucional que se estaba generando en Nuevo León, mandando una mala señal para los gobernadores, quienes, en su mayoría, siempre se salen con la suya, aunque hayan tenido gestiones paupérrimas.

¿Si en verdad Samuel García servía al proyecto presidencial de Andrés Manuel López Obrador y estaba pactado, podrían cobrársela ahora?

¿Quién será la o el sustituto de este personaje, cuya esposa (influencer) después del desbarajuste aún salió a burlarse del PRI, PAN y PRD, pues según ella, temblaban ante la imagen de su Samuel?

¿Se le cumplirá el sueño presidencial a Dante Delgado, amo y señor del denominado Movimiento Naranja o habrá un bateador emergente?

¿En verdad era Xóchitl Gálvez la precandidata presidencial más perjudicada con la figura de Samuel García, quien, dicen, intentaba captar votantes jóvenes?

¿Qué provocó realmente que el hombre decidiera regresar a tomar el mando del Gobierno de Nuevo León, en lugar de empecinarse en lo que parecía ser una fracasada carrera presidencial?

“Pongo del conocimiento de la ciudadanía del estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como gobernador constitucional del estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para presidente de la República”, dijo el personaje, un ejemplo claro de lo que no debe hacerse en política o ¿sí?

¿Servirá este desaguisado como un escarmiento para el neoloeonés o resultará todo lo contrario? Porque, a veces parece que sí, a los humanos nos gusta tropezar con la misma piedra…

Aderezos

-Quién será el gallo o la gallina que se apunte para intentar conformar la “oposición” en Chiapas, de cara al proceso electoral de 2024. Se antoja muy difícil que surja alguna figura que pueda hacer algo de “mella” al hoy coordinador de los Comités de la 4T en el estado, Eduardo Ramírez Aguilar, “el Jaguar”, quien se recupera de un problema en las vías respiratorias. Los líderes del PAN, PRI y PRD se han encargado de acabar con lo poco que quedaba de estos partidos…

-Qué mayor felicidad para un gobernador como Rutilio Escandón Cadenas. Llegar a la cúspide de su gobierno y festejar los 90 años de su mamá doña Rosita Cadenas Zepeda, acompañado de la familia.

Síguenos en:

www.ensaladadegrillos.com

@EnsaladadeG

@LaNeta

3MinutosInforma

EnContrastes

LaPortadaCh

Nau.Mx

HoyEnChiapas

EsferaPublica.Mx

InformativoChiapas

Chiapas24/7