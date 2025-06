Ensalada de Grillos:Esperanza

Ciro Castillo

Este domingo se cumplen los primeros seis meses de gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar en Chiapas y la Nueva ERA sigue generando esperanza entre quienes dieron su voto de confianza al Jaguar Negro, un político nacido en Comitán y con más de 25 años de experiencia.



El triunfo más importante que ha tenido es en materia de seguridad, pues a pesar de tropiezos dolorosos y lamentables como el homicidio de cinco policías el lunes en Frontera Comalapa, muy cerca del sitio conocido como La Mesilla, en Guatemala, la percepción que existe entre la gente es que vamos de gane.



No, definitivamente el tema no está resuelto y seríamos ingenuos y mentirosos si así lo dijéramos; sin embargo, el hecho de que Chiapas, de acuerdo con una de las últimas encuestas del Inegi, aparezca como la segunda mejor posicionada en percepción de seguridad, en todo el país, es una victoria.



Que ahora se pueda circular de día sin ningún problema en prácticamente todas las carreteras estatales y federales, y que casi en su totalidad se hayan terminado aquellos atracos carreteros en los que sujetos armados despojaban a la población de autos y camionetas, es un triunfo.



El gobernador, quien es perceptivo y gusta de tener cercanía con la población, seguramente está bien enterado que hay avances, pero que todavía se debe apretar la tuerca en regiones donde la población tiene miedo y aún se siente la presencia de grupos de la delincuencia organizada, la misma que los obliga a bloquear. Que no sería fácil y que llevaría su tiempo, eso ya lo sabíamos.



Ha habido otros logros en materia de Educación como el programa Chiapas Puede, de alfabetización; en Humanismo, con el programa Conecta; en Salud, con la reactivación de campañas como las de vacunación; en Infraestructura, con la planeación de obras como la nueva autopista, cuyo banderazo de arranque pronto será dado, pero, sin duda, la seguridad es la que sigue generando esperanza…

Piezas clave



No es la única vez que lo escribimos. Los avances en materia de seguridad tienen nombre y apellido: Jorge Luis Llaven Abarca, en la Fiscalía General del Estado y Óscar Aparicio Avendaño en la Secretaría de Seguridad.



Ambos personajes, uno ya conocido por la sociedad chiapaneca y el otro, de raíces chiapanecas, pero entregado a labores castrenses, han puesto su sello a la seguridad de la entidad.



Los dos funcionarios, quienes han plantado cara en operativos como el de la frontera en estos días, son pilares fundamentales en la estrategia de seguridad trabajada desde antes que Eduardo Ramírez Aguilar tomara las riendas del poder.



La conformación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) ha sido un acierto, aunque tampoco podemos cerrar los ojos y creer que todo será miel sobre hojuelas, al contrario, no se puede cantar victoria y bajar la guardia.



Muchos de los integrantes del grupo Pakal ya estuvieron en otras corporaciones policíacas y pese a los buenos salarios que se les puedan brindar, siempre cabe el riesgo de que sean seducidos por el dinero de la delincuencia organizada.



Aún habrá que ver en qué terminaron los señalamientos contra un jefe pakal en el municipio de La Concordia, pues, como escribimos en su momento, no hay espacio para la duda…

La mala educación



Siguiendo el mal ejemplo de los maestros adheridos a la CNTE, cuyos líderes amenazan con multas y con dejar solos a quienes no acuden a los plantones, alumnos de la Normal Rural Mactumactzá llevan dos días de bloqueos en la Ciudad de México.



Acusan, en sus protestas, que uno de sus compañeros perdió la vida en Tuxtla Gutiérrez, semanas atrás, a causa del exceso de fuerza de parte de la policía.



Al respecto, y entrevistado en Milenio Noticias, el fiscal general del Estado, Jorge Llaven, aseguró que “la causa de la muerte fue traumatismo cráneo ensefálico, y está totalmente descartado con la necropsia que haya sido por un arma de fuego” o por el disparo de un artefacto con gas lacrimógeno.



“En un video del C5 podemos advertir la velocidad que llevaba el vehículo, la trayectoria, estamos también por supuesto desahogando otras vías, pero también nos falta declarar a todos los jóvenes estudiantes que estuvieron ese día y a todos los elementos de la corporación que participaron en los hechos”, expresó el fiscal, quien hasta el miércoles continuaba en el operativo en la frontera con Guatemala.



-¿Por qué inició esta situación?, preguntó el periodista al funcionario.

-Hubo un evento previo, cerca de la Normal Mactumatzá, donde siempre hay un punto de revisión en el tramo Tuxtla-San Fernando; llegan los jóvenes, dañan una patrulla y privan de la libertad a los policías, y entonces empieza la persecución.

-¿Hubo disparos?

-En la investigación que llevamos no hemos encontrado ningún tipo de indicio de que hubo disparos de armas de fuego, sin embargo, el vehículo que ellos tenían, lo mantienen en su poder dentro de la institución, pero no lo han facilitado.

Les hemos pedido que se presenten a declarar y no han asistido.

Precisar que hay dos carpetas de investigación: una, por los hechos primeros que ocurrieron, pero también por el segundo hecho en el que perdió la vida.

Estamos investigando la actuación de la policía, pero también la conducta de los jóvenes.

Hasta la propia policía estamos investigando si se siguieron los protocolos en el uso de la fuerza pública, no olvidemos que hay una ley que nos rige, culminó Llaven…

