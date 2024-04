Ensalada de Grillos:El tiempo vuela

Ciro Castillo

En los últimos días fue muy compartido un video en el que el reconocido periodista mexicano, Jacobo Zabludovsky, narra un momento del gran eclipse ocurrido el 11 de julio de 1991.

En la pieza de video, originalmente lanzada en las redes sociales de Joaquín López Dóriga, se escucha decir al icono del periodismo televisivo que un hecho de esta magnitud, es decir, un eclipse total de sol no volverá a ocurrir hasta el 8 de abril de 2024.

No cabe duda que el tiempo vuela. Esa fecha a la que se refiere Zabludovsky será este lunes cuando en varias partes de México, incluido Chiapas, un fenómeno astronómico de este tipo podrá ser visto.

“El próximo lunes 8 de abril el cielo será el centro de atención al traer uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año. Se trata del eclipse total de Sol, que oscurecerá por competo ciudades como Mazatlán, Sinaloa y que podrá verse de forma parcial en la Ciudad de México”, indica una publicación del diario El Financiero.

“La totalidad del eclipse (cuando el Sol quede totalmente cubierto por la Luna) comenzará en la costa del Pacífico de México a las 12:07 hora local. Según la institución, ‘el puerto mexicano de Mazatlán y sus alrededores serán las ubicaciones ideales’ para disfrutar del suceso”, indica el portal especializado National Geographic.

El tiempo vuela. En la época en la que millones de habitantes vimos aquel fenómeno el mundo y el país eran otros.La televisión era la que dominaba todos los espacios para generar opinión, al igual que la radio. Ni siquiera imaginábamos que vendría una tecnología llamada Internet y que mucha de la comunicación de la que hoy gozamos estaría en un aparato que cabe en la mano, el celular.

En 1991 México firmaba un tratado de comercio con Chile y Lupita Jones ganaba el Miss Universo.En ese año Sams Club llegaba al país, las cosas costaban millones por los ceros que tenía la economía y que luego le fueron quitados, no había cámaras digitales ni mucho menos celulares inteligentes. Para ver una película había que suscribirse en un videoclub. El tiempo vuela…

A la vuelta de la esquina

Estamos a menos de 60 días de los comicios en el país y en nueve entidades, entre ellas Chiapas.Lamentablemente, sobre todo en el caso federal, hemos escuchado pocas propuestas de parte de quienes aspiran a gobernar la nación mexicana.

La mayoría de quienes acudiremos a votar el próximo 2 de junio nos hemos perdido en señalamientos, algunos de los cuales provienen directamente desde palacio nacional, donde el Presidente sigue metido en la jugada de la sucesión.

No quiere sorpresas.Algunos temas fundamentales que urge atender en México son seguridad, salud, educación y pobreza, además de otros tantos.

Del primero pocos se han ocupado, no solo de presentar propuestas claras y precisas, sino de cómo financiará la estrategia.Ya vimos que “la guerra” no funcionó y tampoco “los abrazos y no balazos”.

Qué queda entonces en esta materia, una de las preocupaciones más sentidas de la gente.Otras preocupaciones como la economía y los problemas de salud, que en la modernidad son muchos, son sorteables por la gente en su día a día, pero una gran mayoría expresa preocupación por su seguridad.

El tiempo vuela, sin duda, en 1991 ya había presencia de grupos de la delincuencia organizada, pero no se compara con lo que se vive hoy cuando se estima que hay más de 80 grupos distintos.

En aquel año, el suceso que marcó la caída del PRI, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, aún no ocurría y ese tipo de sucesos sacudían porque no eran algo común.

Hoy, lamentablemente, todos los que están metidos en busca da un espacio de poder, sea a nivel federal, estatal y municipal, están expuestos y corren riesgos.

El domingo será el primer debate presidencial. Ahí veremos de qué están hechas las candidatas y el candidato. Ojalá que sí haya crítica, que sí haya cuestionamientos, pero que también nos digan, con propuestas, hacia donde debe ir nuestra nación, la cual, por momentos parece acercarse al “despeñadero”…

Aderezos-El candidato a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, durante su visita al municipio de Amatenango de la Frontera, expresó el orgullo que siente por su color de piel y por los grupos originarios. Dijo incluso que le hubiese gustado nacer en uno de ellos. Claro que su destino no sería el mismo. Lamentablemente, el sector indígena ha crecido mucho, pero sigue teniendo precariedad…-Lamentablemente y decimos, lamentablemente porque no se mira competencia, las dos candidatas a la gubernatura de Chiapas están pasando casi inadvertidas para el electorado. En el caso de Olga Luz Espinosa, hay quien cree que solo es comparsa y que no pasará de ahí. La oposición, aquí, hace tiempo que está en la lona…