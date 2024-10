Ensalada de Grillos:El modito

Ciro Castillo

Una vez el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se molestó por “el modito” en que el gobierno de los Estados Unidos pretendía intervenir en el tema de la exportación de aguacate y mango mexicano hacia la Unión Americana.

“Le pedimos al gobierno de Estados Unidos que no actuaran de manera unilateral, no es ese el modito, para qué tanta prepotencia, para qué tanto hacerse sentir si podíamos hablar y evitar el que detuvieran la exportación”, expresó en tono molesto el ahora “retirado” de la política y avecindado en Palenque, Chiapas…

Delegar el trabajo

Pues bien, el “modito” es el que parece estar comenzando a cambiar en varios temas durante el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, lo que hace tener esperanza a varios sectores sociales.

Es obvio que, en lo ideológico, difícilmente la primera presidenta mexicana en 200 años de “democracia” no dará su brazo a torcer. Por ejemplo, en el tema de la reforma al Poder Judicial, sobre todo en la elección mediante voto directo de jueces, magistrados y ministros, ha dicho que va porque va y que nada la detendrá.

Sin embargo, hay visos de algunos cambios en la manera de abordar los diversos asuntos que están en sus manos. Ha recurrido, por lógica y porque no se trata de tener a una súper presidenta, a delegar algunas actividades…

La relación con EUA

Expresó que la relación con el gobierno de los Estados Unidos no se rompió con la “pausa” marcada por el saliente presidente López Obrador con el embajador Ken Salazar, tras la captura del narcotraficante Ismael Zambada.

Manifestó, en una de sus mañaneras, su inconformidad por ese caso del cual aún no se tiene mucha información; sin embargo, dijo que ahora la relación con el país de las barras y las estrellas fluirá mediante el canciller, Juan Ramón de la Fuente, ratificado en el Senado como titular de Relaciones Exteriores.

Ella, por lo que se mira, no convertirá en “su amigo” al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, como sí lo hizo o intentó hacer AMLO, en su momento…

En seguridad, inteligencia

A inicios de semana, la mandataria y el titular de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, hablaron de usar inteligencia para hacer frente a problemas de la delincuencia organizada, como el que se vive ahora mismo en Sinaloa.

Algunos, quizá con mala leche, resaltaron lo que parecía ser un distanciamiento entre la forma de abordar el tema en el sexenio de AMLO y la manera en que ahora se pretende asumir.

“No más abrazos”, comentaron algunos analistas, pero ella atajó de inmediato con la expresión: “no volverá la guerra contra el narco de Felipe Calderón”.

El miércoles precisó que no se trata de no chocar con la delincuencia, pero sí de evitar enfrentamientos innecesarios.

Un experto en temas de seguridad, entrevistado por el periodista, Pepe Cárdenas, manifestó que serían unos 15 mil elementos de la extinta Policía Federal, quienes serán capacitados para las labores de inteligencia.

Comentó que, a pesar de que parece que Omar García Harfuch no tiene mando y todas las tareas de seguridad están en manos de la Sedena, Marina y ahora Guardia Nacional, él tiene una gran influencia porque le habla al oído a la mandataria mexicana, pero además fue quien influyó en las designaciones de las tres corporaciones.

De nuevo, quizá no hay un viraje total de parte de Claudia Sheinbaum en la forma de hacer frente al tema de la inseguridad rampante que deriva en casos como la decapitación del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, sin embargo, sí se puede apreciar un “modito” distinto…

Pemex y CFE

Finalmente, donde se observa un cambio en el modo de abordar las cosas de parte de la presidenta mexicana es en el energético. Con las reformas constitucionales impulsadas, Pemex y CFE volverán a ser empresas públicas del Estado, “lo que implica cambios en tres artículos de la Constitución: 25, 27 y 28…”, pero, además, darán paso a que empresas particulares participen en la generación de las llamadas energías limpias…

El Jaguar no para

Algunos no lo quieren ver todavía, sin embargo, el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar no ha parado de alistar el terreno para el inicio de su sexenio en diciembre.

Ha sostenido una serie de reuniones con funcionarios federales, embajadores y realizado viajes, por ejemplo, a Cuba, para tomar ejemplos que le permitan hacer la transformación con la que él sueña desde hace sexenios.

Lo último que anunció fue un programa de becas de acceso a Internet, el cual beneficiará a 100 mil jóvenes.

La beca “Jam Ach’Ulel, conéctate con Chiapas” será una realidad y se implementará desde los primeros días del próximo sexenio, manifestó el Jaguar Negro.

“Consistirá en un plan mensual con 5GB para navegar en Internet, además de redes sociales y llamadas ilimitadas”, expresó ERA, en una pieza de video en la que además mencionó que en una primera etapa los beneficiados serán jóvenes de las regiones Altos, Centro y Costa Soconusco.

“Mi compromiso en la Nueva ERA es mejorar la conectividad en el estado y que nuestras alumnas y alumnos se beneficien de este apoyo para elevar su calidad de estudio”, afirmó el próximo mandatario estatal, quien no ha parado en su caminar hacia el arranque de su sexenio…

Síguenos:

www.ensaladadegrillos.com

@EnsaladadeG

@LaNeta

3MinutosInforma

EnContrastes

LaPortadaCh

Nau.Mx

HoyEnChiapas

EsferaPublica.Mx

InformativoChiapas

Chiapas24/